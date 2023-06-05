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О деликатесах забудете: кабачковую икру по этому рецепту будете кушать ложками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
С этим блюдом вы не впомните даже о красной икре
С этим блюдом вы не впомните даже о красной икре. Фото shuba.life

Сезон кабачков без этого блюда не считается открытым

Кабачковая икра — это универсальная и невероятно полезная закуска, которая отличается не только своим вкусом и ароматом, но и пользой на организм. Приготовив блюдо, вы же не только удовлетворите гастрономическое удовольствие своим родным, а и позаботитесь об их здоровье!

Рецепт этой закуски от Shuba чрезвычайно простой, в ее состав входят абсолютно доступные ингредиенты. Такая икра хорошо хранится в холодильнике и станет дополнением практически ко всему.

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты на 7 порций:

  • кабачки — 2 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • перец болгарский желтый — 200 г;
  • лук репчатый — 300 г;
  • чеснок — 100 г;
  • перец красный острый — 1 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • оливковое масло — 300 г;
  • соль, перец душистый молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры ошпариваем кипятком и снимаем шкурку. Убираем семена и режем кубиками.
  2. Кабачки моем и тоже режем кубиками.
  3. Лук и чеснок шинкуем ломтиками. Острый перец очищаем от семян и тоже шинкуем ломтиками.
  4. Сладкий перец обжигаем на огне и чистим от кожуры. Затем разрезаем и удаляем семена и плодоножки. Нарезаем мякоть кубиками.
  5. Лук, чеснок и острый перец обжариваем в оливковом масле на медленном огне 15 минут, помешивая, до появления признаков карамелизации.
  6. Добавляем в лук с чесноком кубики кабачков, помидоров и болгарского перца. Тушим и через 10 минут добавляем сок лимона, тушим еще 5 минут, солим и перчим по вкусу.
  7. Готовим на очень слабом кипении 20 минут. Добавляем оливковое масло и выключаем огонь. Солим и перчим по вкусу.

Кстати, из первых овощей можно приготовить потрясающую запеканку. Вы удивитесь, как из подручных продуктов можно легко приготовить невероятное блюдо.

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#Рецепт #Готовим дома #Кабачковая икра