О деликатесах забудете: кабачковую икру по этому рецепту будете кушать ложками

Сезон кабачков без этого блюда не считается открытым

Кабачковая икра — это универсальная и невероятно полезная закуска, которая отличается не только своим вкусом и ароматом, но и пользой на организм. Приготовив блюдо, вы же не только удовлетворите гастрономическое удовольствие своим родным, а и позаботитесь об их здоровье!

Рецепт этой закуски от Shuba чрезвычайно простой, в ее состав входят абсолютно доступные ингредиенты. Такая икра хорошо хранится в холодильнике и станет дополнением практически ко всему.

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты на 7 порций:

кабачки — 2 кг;

помидоры — 1 кг;

перец болгарский желтый — 200 г;

лук репчатый — 300 г;

чеснок — 100 г;

перец красный острый — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 300 г;

соль, перец душистый молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры ошпариваем кипятком и снимаем шкурку. Убираем семена и режем кубиками. Кабачки моем и тоже режем кубиками. Лук и чеснок шинкуем ломтиками. Острый перец очищаем от семян и тоже шинкуем ломтиками. Сладкий перец обжигаем на огне и чистим от кожуры. Затем разрезаем и удаляем семена и плодоножки. Нарезаем мякоть кубиками. Лук, чеснок и острый перец обжариваем в оливковом масле на медленном огне 15 минут, помешивая, до появления признаков карамелизации. Добавляем в лук с чесноком кубики кабачков, помидоров и болгарского перца. Тушим и через 10 минут добавляем сок лимона, тушим еще 5 минут, солим и перчим по вкусу. Готовим на очень слабом кипении 20 минут. Добавляем оливковое масло и выключаем огонь. Солим и перчим по вкусу.

Кстати, из первых овощей можно приготовить потрясающую запеканку. Вы удивитесь, как из подручных продуктов можно легко приготовить невероятное блюдо.