Идеальный завтрак для детей: скорая пицца-яичница на сковороде.

Даже самые большие привереды будут в восторге

Для многих взрослых самая большая проблема утром — накормить малышей. Не все дети с утра радостно принимают в организм белки, жиры и углеводы. Если вы уже готовили вкусные оладьи из мяса, обратите внимание на этот рецепт пиццы-яичницы. Она элементарно готовится и не требует особых навыков.

От этого блюда ребенок точно не откажется. Рецептом поделились на Shuba.Life.

Ингредиенты:

Хлеб белый, ломтик – 2 шт.

Сосиски – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр твердый – 50 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Обрезаем корочки из хлеба. Нарезаем его и сосисками мелкими кубиками. Разогреваем на сковороде оливковое масло. Выкладываем туда хлеб и сосиску. Жарим до золотистого цвета. Взбиваем яйца в миске. Добавляем соль и мелко натертый творог. Вливаем в сковороду в хлеб с сосиской яйца. Накрываем крышкой. Убавляем огонь и жарим еще 5 минут.

Блюдо получается очень вкусным. Можно, по желанию ребенка, добавить еще сыра, зелени или любого соуса на выбор. Также мы рассказывали, как готовить нежные шайбы под сырной шапкой.