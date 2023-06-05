Идеальный завтрак для детей: скорая пицца-яичница на сковороде.
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Даже самые большие привереды будут в восторге
Для многих взрослых самая большая проблема утром — накормить малышей. Не все дети с утра радостно принимают в организм белки, жиры и углеводы. Если вы уже готовили вкусные оладьи из мяса, обратите внимание на этот рецепт пиццы-яичницы. Она элементарно готовится и не требует особых навыков.
От этого блюда ребенок точно не откажется. Рецептом поделились на Shuba.Life.
Ингредиенты:
- Хлеб белый, ломтик – 2 шт.
- Сосиски – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Обрезаем корочки из хлеба. Нарезаем его и сосисками мелкими кубиками.
- Разогреваем на сковороде оливковое масло. Выкладываем туда хлеб и сосиску. Жарим до золотистого цвета.
- Взбиваем яйца в миске. Добавляем соль и мелко натертый творог.
- Вливаем в сковороду в хлеб с сосиской яйца. Накрываем крышкой. Убавляем огонь и жарим еще 5 минут.
Блюдо получается очень вкусным. Можно, по желанию ребенка, добавить еще сыра, зелени или любого соуса на выбор. Также мы рассказывали, как готовить нежные шайбы под сырной шапкой.