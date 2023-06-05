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Идеальный завтрак для детей: скорая пицца-яичница на сковороде.

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусный и питательный завтрак
Очень вкусный и питательный завтрак. Фото shuba.life

Даже самые большие привереды будут в восторге

Для многих взрослых самая большая проблема утром — накормить малышей. Не все дети с утра радостно принимают в организм белки, жиры и углеводы. Если вы уже готовили вкусные оладьи из мяса, обратите внимание на этот рецепт пиццы-яичницы. Она элементарно готовится и не требует особых навыков.

От этого блюда ребенок точно не откажется. Рецептом поделились на Shuba.Life.

Ингредиенты:

  • Хлеб белый, ломтик – 2 шт.
  • Сосиски – 1 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обрезаем корочки из хлеба. Нарезаем его и сосисками мелкими кубиками.
  2. Разогреваем на сковороде оливковое масло. Выкладываем туда хлеб и сосиску. Жарим до золотистого цвета.
  3. Взбиваем яйца в миске. Добавляем соль и мелко натертый творог.
  4. Вливаем в сковороду в хлеб с сосиской яйца. Накрываем крышкой. Убавляем огонь и жарим еще 5 минут.

Блюдо получается очень вкусным. Можно, по желанию ребенка, добавить еще сыра, зелени или любого соуса на выбор. Также мы рассказывали, как готовить нежные шайбы под сырной шапкой.

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