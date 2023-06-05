Будет храниться долгое время: рецепт маринованного редиса

Займите близких на некоторое время — приготовьте им это блюдо и пусть они хрустят

Свежесть и хруст можно добавить к блюдам с помощью быстрого маринованного редиса. Этот простой и вкусный способ приготовления редиса можно использовать в качестве закуски или добавлять в любые салаты, сэндвичи, бургеры и тако.

По рецепту Uaportal вы можете варьировать специи и добавлять свои любимые травы для разнообразия вкуса. Маринованные редиски хранятся в холодильнике до двух недель, так что вы всегда будете иметь под рукой этот замечательный ингредиент.

Как приготовить маринованный редис

Ингредиенты:

450 граммов редиса;

1 стакан уксуса (белого или яблочного);

1/2 стакана воды;

2 столовые ложки сахара;

1 ч. л. соли;

1/4 ч. л. горчичных семян;

1/4 ч. л. черного перца;

1/4 ч. л. кориандра;

2 измельченных зубчика чеснока;

несколько веточек свежего укропа или другой травы по желанию.

Способ приготовления:

Отрежьте верхушки и корни редиса и хорошо промойте его под холодной водой. Нарежьте редис на тонкие ломтики или полукруги и переложите их в чистую стеклянную банку или контейнер с крышкой. В небольшой кастрюле смешайте уксус, воду, сахар, соль, горчичное семя, черный перец, кориандр и чеснок. Тщательно помешивайте, пока сахар и соль полностью не растворятся, доведите смесь до кипения на среднем огне. Снимите кастрюлю с огня и осторожно залейте горячим маринадом редиса в банке. Добавьте свежий укроп или другую траву по желанию. Закройте банку крышкой и оставьте охладиться до комнатной температуры. Поставьте банку с маринованной редиской в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы редиска хорошо впиталась маринадом. Можно потреблять маринованную редиску уже через час после приготовления или оставить ее на более долгое время для более насыщенного вкуса.

Подавайте маринованный редис с любимым основным блюдом. Приятного аппетита.