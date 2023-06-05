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Оригинальный салат-конструктор 2 в 1: простой рецепт закуски и намазки для бутербродов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Требуется всего несколько простых продуктов
Требуется всего несколько простых продуктов. Фото ТСН

Самый простой салат

Салаты с крабовыми палочками традиционно у нас составляют значительную часть праздничных рецептов. Рассказываем об одном из самых простых. Красота этой закуски состоит в том, что она может быть как салатом, так и вкусной намазкой на хлеб.

Это вкуснейшая вариация традиционного крабового салата. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Майонез – 5 ст. л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Огурец – 2 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Уксус, соль, сахар, перец – для маринада лука
  • Мексиканская смесь (спаржевая фасоль, морковь, кукуруза, сладкий перец, зеленый горошек) – 200 г.
  • Сыр твердый – 150 г.
  • Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. В чашу блендера засыпаем нарезанные крабовые палочки, чеснок и зелень. Немного измельчаем (не до однородной массы). Частями добавляем майонез. Взбиваем все до консистенции сметаны.
  2. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем и отправляем в холодильник чуть-чуть остыть. Намазка готова.
  3. Нарезаем лук и маринуем его. Добавляем уксус, соль, сахар, перец, кипяток – и маринуем 15 мин.
  4. Для салата режем огурцы. На крупную терку трем творог. Добавляем мексиканскую смесь и готовый маринованный лук. Натираем вареные яйца.
  5. Заливаем все это 4-5 ложками заправки в салат. Остальные можно использовать как намазку на бутерброды.

Заправки-намазки можно смело готовить сразу двойную порцию — не прогадаете. Также мы делились рецептом вкусных бутербродов с копченой скумбрией.

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Праздничный стол #намазка