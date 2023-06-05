Оригинальный салат-конструктор 2 в 1: простой рецепт закуски и намазки для бутербродов

Самый простой салат

Салаты с крабовыми палочками традиционно у нас составляют значительную часть праздничных рецептов. Рассказываем об одном из самых простых. Красота этой закуски состоит в том, что она может быть как салатом, так и вкусной намазкой на хлеб.

Это вкуснейшая вариация традиционного крабового салата. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Майонез – 5 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Огурец – 2 шт.

Яйца – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Уксус, соль, сахар, перец – для маринада лука

Мексиканская смесь (спаржевая фасоль, морковь, кукуруза, сладкий перец, зеленый горошек) – 200 г.

Сыр твердый – 150 г.

Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

Способ приготовления:

В чашу блендера засыпаем нарезанные крабовые палочки, чеснок и зелень. Немного измельчаем (не до однородной массы). Частями добавляем майонез. Взбиваем все до консистенции сметаны. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем и отправляем в холодильник чуть-чуть остыть. Намазка готова. Нарезаем лук и маринуем его. Добавляем уксус, соль, сахар, перец, кипяток – и маринуем 15 мин. Для салата режем огурцы. На крупную терку трем творог. Добавляем мексиканскую смесь и готовый маринованный лук. Натираем вареные яйца. Заливаем все это 4-5 ложками заправки в салат. Остальные можно использовать как намазку на бутерброды.

Заправки-намазки можно смело готовить сразу двойную порцию — не прогадаете. Также мы делились рецептом вкусных бутербродов с копченой скумбрией.