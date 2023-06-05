Оригинальный салат-конструктор 2 в 1: простой рецепт закуски и намазки для бутербродов
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Самый простой салат
Салаты с крабовыми палочками традиционно у нас составляют значительную часть праздничных рецептов. Рассказываем об одном из самых простых. Красота этой закуски состоит в том, что она может быть как салатом, так и вкусной намазкой на хлеб.
Это вкуснейшая вариация традиционного крабового салата. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Майонез – 5 ст. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Огурец – 2 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Уксус, соль, сахар, перец – для маринада лука
- Мексиканская смесь (спаржевая фасоль, морковь, кукуруза, сладкий перец, зеленый горошек) – 200 г.
- Сыр твердый – 150 г.
- Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
Способ приготовления:
- В чашу блендера засыпаем нарезанные крабовые палочки, чеснок и зелень. Немного измельчаем (не до однородной массы). Частями добавляем майонез. Взбиваем все до консистенции сметаны.
- Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем и отправляем в холодильник чуть-чуть остыть. Намазка готова.
- Нарезаем лук и маринуем его. Добавляем уксус, соль, сахар, перец, кипяток – и маринуем 15 мин.
- Для салата режем огурцы. На крупную терку трем творог. Добавляем мексиканскую смесь и готовый маринованный лук. Натираем вареные яйца.
- Заливаем все это 4-5 ложками заправки в салат. Остальные можно использовать как намазку на бутерброды.
Заправки-намазки можно смело готовить сразу двойную порцию — не прогадаете. Также мы делились рецептом вкусных бутербродов с копченой скумбрией.