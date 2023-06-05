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Тает во рту: элементарный рецепт нежного клубничного желе

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Да просто готовится
Да просто готовится. Фото shutterstock.com

Вы будете в восторге от этого десерта

Десерты из свежей клубники – это лучшая часть ягодного сезона. Если вы уже готовили целые ягоды в шоколаде, обратите внимание на этот рецепт простого по мере сладкого желе.

Он еще и готовится очень просто. А еще его можно приготовить, используя замороженную клубнику вместо свежей – тоже будет очень вкусно. Десерт обладает нежной текстурой и изысканным вкусом.

Ингредиенты:

  • сметана — 600 г
  • клубника — 400 г
  • кисломолочный творог — 300 г
  • сахар, ванильный сахар — по вкусу
  • желатин — 20 г
  • молоко — 5-6 столовых ложек

Способ приготовления:

  1. По 10 г желатина раскладываем в два стакана. Заливаем одну часть молоком, другую – таким же объемом воды. Пока желатин набухает, занимаемся массой.
  2. Смешиваем творог со сметаной. Добавляем сахар и ванильный сахар. Все сбиваем блендером до однородности.
  3. Набухший желатин (часть, залитая молоком) греем, чтобы растворился, но не доводим до кипения. Вводим горячий желатин в сметанную массу, снова пробиваем блендером.
  4. Разливаем по формам, стакан и т.д. Ставим в холодильник.
  5. Через час клубнику взбиваем с сахаром. Вторую часть желатина тоже подогреваем, вводим в клубничную массу.
  6. Разливаем по формам сверху на сметанный слой. После застывания второго слоя можно украсить желе тертым шоколадом, зеленью, ягодами и т.п.

Этот десерт очень легко готовится. А еще его можно сделать с запасом и лакомиться несколько дней. Также мы рассказывали, как готовить клубничный вафельный торт.

Теги:
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