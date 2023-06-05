Тает во рту: элементарный рецепт нежного клубничного желе
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Вы будете в восторге от этого десерта
Десерты из свежей клубники – это лучшая часть ягодного сезона. Если вы уже готовили целые ягоды в шоколаде, обратите внимание на этот рецепт простого по мере сладкого желе.
Он еще и готовится очень просто. А еще его можно приготовить, используя замороженную клубнику вместо свежей – тоже будет очень вкусно. Десерт обладает нежной текстурой и изысканным вкусом.
Ингредиенты:
- сметана — 600 г
- клубника — 400 г
- кисломолочный творог — 300 г
- сахар, ванильный сахар — по вкусу
- желатин — 20 г
- молоко — 5-6 столовых ложек
Способ приготовления:
- По 10 г желатина раскладываем в два стакана. Заливаем одну часть молоком, другую – таким же объемом воды. Пока желатин набухает, занимаемся массой.
- Смешиваем творог со сметаной. Добавляем сахар и ванильный сахар. Все сбиваем блендером до однородности.
- Набухший желатин (часть, залитая молоком) греем, чтобы растворился, но не доводим до кипения. Вводим горячий желатин в сметанную массу, снова пробиваем блендером.
- Разливаем по формам, стакан и т.д. Ставим в холодильник.
- Через час клубнику взбиваем с сахаром. Вторую часть желатина тоже подогреваем, вводим в клубничную массу.
- Разливаем по формам сверху на сметанный слой. После застывания второго слоя можно украсить желе тертым шоколадом, зеленью, ягодами и т.п.
Этот десерт очень легко готовится. А еще его можно сделать с запасом и лакомиться несколько дней. Также мы рассказывали, как готовить клубничный вафельный торт.