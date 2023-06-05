Тает во рту: элементарный рецепт нежного клубничного желе

Вы будете в восторге от этого десерта

Десерты из свежей клубники – это лучшая часть ягодного сезона. Если вы уже готовили целые ягоды в шоколаде, обратите внимание на этот рецепт простого по мере сладкого желе.

Он еще и готовится очень просто. А еще его можно приготовить, используя замороженную клубнику вместо свежей – тоже будет очень вкусно. Десерт обладает нежной текстурой и изысканным вкусом.

Ингредиенты:

сметана — 600 г

клубника — 400 г

кисломолочный творог — 300 г

сахар, ванильный сахар — по вкусу

желатин — 20 г

молоко — 5-6 столовых ложек

Способ приготовления:

По 10 г желатина раскладываем в два стакана. Заливаем одну часть молоком, другую – таким же объемом воды. Пока желатин набухает, занимаемся массой. Смешиваем творог со сметаной. Добавляем сахар и ванильный сахар. Все сбиваем блендером до однородности. Набухший желатин (часть, залитая молоком) греем, чтобы растворился, но не доводим до кипения. Вводим горячий желатин в сметанную массу, снова пробиваем блендером. Разливаем по формам, стакан и т.д. Ставим в холодильник. Через час клубнику взбиваем с сахаром. Вторую часть желатина тоже подогреваем, вводим в клубничную массу. Разливаем по формам сверху на сметанный слой. После застывания второго слоя можно украсить желе тертым шоколадом, зеленью, ягодами и т.п.

Этот десерт очень легко готовится. А еще его можно сделать с запасом и лакомиться несколько дней. Также мы рассказывали, как готовить клубничный вафельный торт.