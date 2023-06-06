Этот мясной пирог не задержится на вашем столе: рецепт самого вкусного и быстрого завтрака
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Такой пирог не оставит никого равнодушным
Пирог – это всегда вкусно и сытно, а этот пирог с мясом – это еще и очень просто. Мы подобрали для вас простой рецепт пирога, но с легкостью станет украшением любого стола.
Рецепт "Школи життя" настолько прост, что с ним справится даже ребенок – для такого пирога не нужно возиться с тестом. Всего несколько движений – и через 20 минут вы уже наслаждаетесь вкусной выпечкой.
Как приготовить мясной пирог из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш тонкий;
- мясо любое или фарш – 400 г;
- морковь – 1 шт.;
- лук репчатый;
- зелень – по своему вкусу;
- кефир – 1.5 стакана
- яйцо – 1 шт.;
- сыр твердый – 200 г.
Способ приготовления:
- Перекручиваем мясо на мясорубке и обжариваем. Морковь натираем на большой терке. Лук режем кубиками. Обжариваем лук с морковью на растительном масле на сковороде. Даем остыть.
- Охлажденный фарш смешиваем с зеленью, тертым сыром и обжаренным луком с морковью. Солим, перчим по вкусу.
- Берем форму для выпечки, выкладываем лаваш по всей поверхности в крест-накрест на борту формы.
- Половину фарша выкладываем на лаваш.
- Кефир размешиваем с яйцом. Рвём лаваш на части, погружаем в кефир. Кусочки лаваша смоченные в кефире мне и выкладываем смятыми на фарш.
- Сверху, на смятые кусочки лаваша, выкладываем оставшийся фарш, потом накрываем все это целыми лавашами.
- Смазываем оставшийся пирог кефиром и кладем несколько кусочков сливочного масла.
- Отправляем пирог в духовку на 15-20 минут, выпекаем при температуре 200 градусов.
Мясной пирог из лаваша готов. Приготовьте любимый кофе и наслаждайтесь!