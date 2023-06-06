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Этот мясной пирог не задержится на вашем столе: рецепт самого вкусного и быстрого завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясной пирог из лаваша - это не только вкусно, но и быстро
Мясной пирог из лаваша - это не только вкусно, но и быстро. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такой пирог не оставит никого равнодушным

Пирог – это всегда вкусно и сытно, а этот пирог с мясом – это еще и очень просто. Мы подобрали для вас простой рецепт пирога, но с легкостью станет украшением любого стола.

Рецепт "Школи життя" настолько прост, что с ним справится даже ребенок – для такого пирога не нужно возиться с тестом. Всего несколько движений – и через 20 минут вы уже наслаждаетесь вкусной выпечкой.

Как приготовить мясной пирог из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий;
  • мясо любое или фарш – 400 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук репчатый;
  • зелень – по своему вкусу;
  • кефир – 1.5 стакана
  • яйцо – 1 шт.;
  • сыр твердый – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Перекручиваем мясо на мясорубке и обжариваем. Морковь натираем на большой терке. Лук режем кубиками. Обжариваем лук с морковью на растительном масле на сковороде. Даем остыть.
  2. Охлажденный фарш смешиваем с зеленью, тертым сыром и обжаренным луком с морковью. Солим, перчим по вкусу.
  3. Берем форму для выпечки, выкладываем лаваш по всей поверхности в крест-накрест на борту формы.
  4. Половину фарша выкладываем на лаваш.
  5. Кефир размешиваем с яйцом. Рвём лаваш на части, погружаем в кефир. Кусочки лаваша смоченные в кефире мне и выкладываем смятыми на фарш.
  6. Сверху, на смятые кусочки лаваша, выкладываем оставшийся фарш, потом накрываем все это целыми лавашами.
  7. Смазываем оставшийся пирог кефиром и кладем несколько кусочков сливочного масла.
  8. Отправляем пирог в духовку на 15-20 минут, выпекаем при температуре 200 градусов.

Мясной пирог из лаваша готов. Приготовьте любимый кофе и наслаждайтесь!

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