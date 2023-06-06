Этот мясной пирог не задержится на вашем столе: рецепт самого вкусного и быстрого завтрака

Такой пирог не оставит никого равнодушным

Пирог – это всегда вкусно и сытно, а этот пирог с мясом – это еще и очень просто. Мы подобрали для вас простой рецепт пирога, но с легкостью станет украшением любого стола.

Рецепт "Школи життя" настолько прост, что с ним справится даже ребенок – для такого пирога не нужно возиться с тестом. Всего несколько движений – и через 20 минут вы уже наслаждаетесь вкусной выпечкой.

Как приготовить мясной пирог из лаваша

Ингредиенты:

лаваш тонкий;

мясо любое или фарш – 400 г;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый;

зелень – по своему вкусу;

кефир – 1.5 стакана

яйцо – 1 шт.;

сыр твердый – 200 г.

Способ приготовления:

Перекручиваем мясо на мясорубке и обжариваем. Морковь натираем на большой терке. Лук режем кубиками. Обжариваем лук с морковью на растительном масле на сковороде. Даем остыть. Охлажденный фарш смешиваем с зеленью, тертым сыром и обжаренным луком с морковью. Солим, перчим по вкусу. Берем форму для выпечки, выкладываем лаваш по всей поверхности в крест-накрест на борту формы. Половину фарша выкладываем на лаваш. Кефир размешиваем с яйцом. Рвём лаваш на части, погружаем в кефир. Кусочки лаваша смоченные в кефире мне и выкладываем смятыми на фарш. Сверху, на смятые кусочки лаваша, выкладываем оставшийся фарш, потом накрываем все это целыми лавашами. Смазываем оставшийся пирог кефиром и кладем несколько кусочков сливочного масла. Отправляем пирог в духовку на 15-20 минут, выпекаем при температуре 200 градусов.

Мясной пирог из лаваша готов. Приготовьте любимый кофе и наслаждайтесь!