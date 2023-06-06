Подвиньтесь, остальные закуски: рецепт по-грузински острого блюда

Десять минут — и блюдо готово

Сегодня мы поделимся рецептом блюда, которое точно станет фаворитом любого стола. Такая простая грузинская закуска из помидоров и моркови сразит всех наповал.

Острая закуска из помидоров и моркови по-грузински по рецепту Shuba — легкое и быстрое дополнение к любому мясу. Ее даже не нужно готовить — только оставить в холодильнике, чтобы смешались вкусы ингредиентов. Благодаря этому овощи не теряют цвет и остаются хрустящими — идеально для жарких летних дней.

Как приготовить закуску из помидоров и моркови по-грузински

Ингредиенты на 4 порции:

томаты — 1 кг;

перец болгарский красный — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 5 шт.;

кинза, пучок — 1 шт.;

соль — по вкусу;

приправа "Хмели-сунели" — 10 г.

Способ приготовления:

Овощи и зелень промойте и обсушите. Перец очистите от сердцевины и нарежьте кусочками. Помидоры разрежьте на 4 части и уложите в миску. Чеснок и морковь почистьте. Перец и чеснок измельчите в блендере. Морковь натрите на терке по-корейски. Кинзу измельчите. Соедините подготовленные ингредиенты, посолите, добавьте хмели-сунели и хорошо перемешайте. Кстати, кинзу можно заменить на укроп или петрушку, а хмели-сунели — на специи для моркови по-корейски или на паприку и черный перец. Помидоры полейте полученным соусом и хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей украсьте листиками кинзы.

Такая закуска отлично подойдет к аппетитному шашлыку. Готовьте и наслаждайтесь!