Подвиньтесь, остальные закуски: рецепт по-грузински острого блюда
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Десять минут — и блюдо готово
Сегодня мы поделимся рецептом блюда, которое точно станет фаворитом любого стола. Такая простая грузинская закуска из помидоров и моркови сразит всех наповал.
Острая закуска из помидоров и моркови по-грузински по рецепту Shuba — легкое и быстрое дополнение к любому мясу. Ее даже не нужно готовить — только оставить в холодильнике, чтобы смешались вкусы ингредиентов. Благодаря этому овощи не теряют цвет и остаются хрустящими — идеально для жарких летних дней.
Как приготовить закуску из помидоров и моркови по-грузински
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты — 1 кг;
- перец болгарский красный — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 5 шт.;
- кинза, пучок — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- приправа "Хмели-сунели" — 10 г.
Способ приготовления:
- Овощи и зелень промойте и обсушите. Перец очистите от сердцевины и нарежьте кусочками. Помидоры разрежьте на 4 части и уложите в миску. Чеснок и морковь почистьте.
- Перец и чеснок измельчите в блендере. Морковь натрите на терке по-корейски.
- Кинзу измельчите. Соедините подготовленные ингредиенты, посолите, добавьте хмели-сунели и хорошо перемешайте.
- Кстати, кинзу можно заменить на укроп или петрушку, а хмели-сунели — на специи для моркови по-корейски или на паприку и черный перец.
- Помидоры полейте полученным соусом и хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей украсьте листиками кинзы.
Такая закуска отлично подойдет к аппетитному шашлыку. Готовьте и наслаждайтесь!