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Съедите все вместе с тарелкой: эту курицу с кабачками будете готовить каждый день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Курица с овощами - прекрастный вариант витаминного ужина
Курица с овощами - прекрастный вариант витаминного ужина. Фото babusyni-retsepty

Шикарное блюдо без особых хлопот

Если вы хотите порадовать себя чем-нибудь вкусным, но одновременно легким, вам следует обратить внимание на этот рецепт. Предлагаем вам приготовить тушеную курицу с кабачками.

Такое блюдо несложное в приготовлении блюдо от "Бабусиних рецептів" получается очень нежным и сочным. Если не верите – проверьте!

Как приготовить курицу с кабачками

Ингредиенты:

  • куриное филе – 250 г;
  • мука пшеничная;
  • кабачок – 1 шт.;
  • помидоры – 200 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • петрушка – для подачи;
  • подсолнечное масло – для жарки;
  • соль, черный молотый перец и сладкая паприка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе режем на куски небольшого размера, посыпаем солью, черным молотым перцем и сладкой паприкой.
  2. Перекладываем на разогретую сковороду с маслом, обжариваем до золотистой корочки и убираем из сковороды.
  3. Кабачок нарезаем на маленькие кубики и выкладываем в ту же сковородку, где жарилось филе, готовим до золотистости.
  4. Помидоры нарезаем помельче и выкладываем до обжаренных кабачков. Посыпаем солью, черным перцем и перемешиваем.
  5. Жарим до готовности и выкладываем кусочки куриной грудки.
  6. Добавляем мелко нарезанный чеснок, измельченную петрушку и перемешиваем.

Подаем блюдо к любимому мясу в духовке. Приятного аппетита!

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