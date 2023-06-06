Съедите все вместе с тарелкой: эту курицу с кабачками будете готовить каждый день
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Шикарное блюдо без особых хлопот
Если вы хотите порадовать себя чем-нибудь вкусным, но одновременно легким, вам следует обратить внимание на этот рецепт. Предлагаем вам приготовить тушеную курицу с кабачками.
Такое блюдо несложное в приготовлении блюдо от "Бабусиних рецептів" получается очень нежным и сочным. Если не верите – проверьте!
Как приготовить курицу с кабачками
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г;
- мука пшеничная;
- кабачок – 1 шт.;
- помидоры – 200 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- петрушка – для подачи;
- подсолнечное масло – для жарки;
- соль, черный молотый перец и сладкая паприка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе режем на куски небольшого размера, посыпаем солью, черным молотым перцем и сладкой паприкой.
- Перекладываем на разогретую сковороду с маслом, обжариваем до золотистой корочки и убираем из сковороды.
- Кабачок нарезаем на маленькие кубики и выкладываем в ту же сковородку, где жарилось филе, готовим до золотистости.
- Помидоры нарезаем помельче и выкладываем до обжаренных кабачков. Посыпаем солью, черным перцем и перемешиваем.
- Жарим до готовности и выкладываем кусочки куриной грудки.
- Добавляем мелко нарезанный чеснок, измельченную петрушку и перемешиваем.
Подаем блюдо к любимому мясу в духовке. Приятного аппетита!