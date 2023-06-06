Съедите все вместе с тарелкой: эту курицу с кабачками будете готовить каждый день

Шикарное блюдо без особых хлопот

Если вы хотите порадовать себя чем-нибудь вкусным, но одновременно легким, вам следует обратить внимание на этот рецепт. Предлагаем вам приготовить тушеную курицу с кабачками.

Такое блюдо несложное в приготовлении блюдо от "Бабусиних рецептів" получается очень нежным и сочным. Если не верите – проверьте!

Как приготовить курицу с кабачками

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г;

мука пшеничная;

кабачок – 1 шт.;

помидоры – 200 г;

чеснок – 1 зубчик;

петрушка – для подачи;

подсолнечное масло – для жарки;

соль, черный молотый перец и сладкая паприка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе режем на куски небольшого размера, посыпаем солью, черным молотым перцем и сладкой паприкой. Перекладываем на разогретую сковороду с маслом, обжариваем до золотистой корочки и убираем из сковороды. Кабачок нарезаем на маленькие кубики и выкладываем в ту же сковородку, где жарилось филе, готовим до золотистости. Помидоры нарезаем помельче и выкладываем до обжаренных кабачков. Посыпаем солью, черным перцем и перемешиваем. Жарим до готовности и выкладываем кусочки куриной грудки. Добавляем мелко нарезанный чеснок, измельченную петрушку и перемешиваем.

Подаем блюдо к любимому мясу в духовке. Приятного аппетита!