Дети больше не будут есть других сладостей: рецепт невозможно вкусной фруктовой пиццы

Проверенный рецепт вкуснятины для детей

Безусловно, классическая домашняя пицца — это самая крутая идея для угощения гостей. Фруктовая пицца — новый вариант любимого блюда, который просто удивит вас своим вкусом.

Такое угощение по рецепту Shuba подойдет для лакомства на день рождения ребенка или детской вечеринки. В этом рецепте фруктовой пиццы есть 3 ключевых компонента: основа, глазурь из сливочного сыра и начинка из свежих фруктов. Вот все, что вам нужно, чтобы приготовить это простое, но великолепное лакомство. Фрукты для этого рецепта подойдут сезонные, любимые или те, что лежат в вашей морозильной камере.

Как приготовить фруктовую пиццу

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

масло сливочное — 1 ст.;

сахар — 1.3 ст.;

яйца куриные — 2 шт.;

ванильный экстракт — 2 ч. л.;

мука пшеничная — 3 ст.;

лимонная кислота — 2 г;

сода пищевая — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.

Для крема:

сливочный сыр — 230 г;

масло сливочное — 4 ст. л.;

пудра сахарная — 3 ст.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для фруктовой начинки:

киви — 2 шт.;

персики — 2 шт.;

черника, клубника, малина — по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, яйца, ваниль. Добавьте муку и снова размешайте. Раскатайте тоненькое тесто. Вы также можете использовать готовое слоеное тесто. Выложите тесто на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 10-12 минут до появления легкого румянца. Пока тесто немного остынет, у вас есть время приготовить крем. Для этого возьмите сливочный сыр и масло, добавьте ванилин, сахарную пудру и смешайте все до появления кремовой консистенции. Смажьте корж для пиццы кремом. Аккуратно выложите заранее порезанные фрукты — клубнику, банан, киви, персик, малину. Выбирайте любые фрукты, но лучше всего будут именно мягкие. Поставьте пиццу в холодильник, по меньшей мере, на один час. После этого нарежьте пиццу на кусочки и угощайтесь.

А чтобы пицца долго не черствела, добавьте в тесто один ингредиент. Готовьте и наслаждайтесь!