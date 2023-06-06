Дети больше не будут есть других сладостей: рецепт невозможно вкусной фруктовой пиццы
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Проверенный рецепт вкуснятины для детей
Безусловно, классическая домашняя пицца — это самая крутая идея для угощения гостей. Фруктовая пицца — новый вариант любимого блюда, который просто удивит вас своим вкусом.
Такое угощение по рецепту Shuba подойдет для лакомства на день рождения ребенка или детской вечеринки. В этом рецепте фруктовой пиццы есть 3 ключевых компонента: основа, глазурь из сливочного сыра и начинка из свежих фруктов. Вот все, что вам нужно, чтобы приготовить это простое, но великолепное лакомство. Фрукты для этого рецепта подойдут сезонные, любимые или те, что лежат в вашей морозильной камере.
Как приготовить фруктовую пиццу
Ингредиенты на 8 порций
Для теста:
- масло сливочное — 1 ст.;
- сахар — 1.3 ст.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- ванильный экстракт — 2 ч. л.;
- мука пшеничная — 3 ст.;
- лимонная кислота — 2 г;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.
Для крема:
- сливочный сыр — 230 г;
- масло сливочное — 4 ст. л.;
- пудра сахарная — 3 ст.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Для фруктовой начинки:
- киви — 2 шт.;
- персики — 2 шт.;
- черника, клубника, малина — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, яйца, ваниль. Добавьте муку и снова размешайте. Раскатайте тоненькое тесто. Вы также можете использовать готовое слоеное тесто.
- Выложите тесто на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 10-12 минут до появления легкого румянца.
- Пока тесто немного остынет, у вас есть время приготовить крем. Для этого возьмите сливочный сыр и масло, добавьте ванилин, сахарную пудру и смешайте все до появления кремовой консистенции.
- Смажьте корж для пиццы кремом.
- Аккуратно выложите заранее порезанные фрукты — клубнику, банан, киви, персик, малину. Выбирайте любые фрукты, но лучше всего будут именно мягкие.
- Поставьте пиццу в холодильник, по меньшей мере, на один час. После этого нарежьте пиццу на кусочки и угощайтесь.
А чтобы пицца долго не черствела, добавьте в тесто один ингредиент. Готовьте и наслаждайтесь!