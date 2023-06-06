Укр

"Был борщ к шпундрам со свеклой": рецепт необычного блюда из "Энеиды"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Забытый рецепт украинской шпундры
Забытый рецепт украинской шпундры. Фото smak.ua

Старинное блюдо точно понравится вашей семье

Украинская кухня — это не только традиционный борщ и полтавские галушки. Сегодня мы вспомним о еще об одном рецепте. Шпундра, или как еще называют шпундры – самое характерное украинское блюдо, которое готовят из свинины и свеклы. Упоминание о ней есть в книге "Энеида" Котляревского.

Если вы никогда не готовили шпундру и сочетание свинины со свеклой кажется вам необычным, просто попробуйте. Возможно, это блюдо по рецепту "Мета" станет вашим любимым.

Как приготовить шпундру

Ингредиенты:

  • свинина — 500 г;
  • свекла — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.;
  • смалец — 3 ст. л.;
  • мука пшеничная — 2 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите свеклу, разрежьте на две половины и нарежьте каждую половину крупными ломтиками. Нарежьте каждую половину лука полукольцами. Измельчите чеснок. Нарежьте свинину на крупные кусочки. Приправьте мясо солью и перцем.
  2. Разогрейте смалец в большой глубокой сковороде. Обжарьте свинину до золотистой корочки. Добавьте в сковороду свеклу, лук, чеснок и обжарьте минут 5-7 вместе с мясом.
  3. После того как свинина приобретет золотистую корочку, добавьте в сковороду уксус (его можно заменить на сок половины лимона) и воду. Налейте воды, чтобы она покрыла овощи и мясо. Тушите шпундру до полной готовности мяса и овощей. Понадобится не менее часа.
  4. Вместо уксуса можно использовать сок половины лимона.
  5. В конце готовки добавьте в блюдо муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и тушите еще несколько минут.

Если хочется очень аутентичного ужина, приготовьте потапцы — любимое блюдо казаков. Кушайте по-украински!

Теги:
#Рецепт #Свекла #Свинина #Готовим дома