"Был борщ к шпундрам со свеклой": рецепт необычного блюда из "Энеиды"

Старинное блюдо точно понравится вашей семье

Украинская кухня — это не только традиционный борщ и полтавские галушки. Сегодня мы вспомним о еще об одном рецепте. Шпундра, или как еще называют шпундры – самое характерное украинское блюдо, которое готовят из свинины и свеклы. Упоминание о ней есть в книге "Энеида" Котляревского.

Если вы никогда не готовили шпундру и сочетание свинины со свеклой кажется вам необычным, просто попробуйте. Возможно, это блюдо по рецепту "Мета" станет вашим любимым.

Как приготовить шпундру

Ингредиенты:

свинина — 500 г;

свекла — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

уксус 9% — 3 ст. л.;

смалец — 3 ст. л.;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите свеклу, разрежьте на две половины и нарежьте каждую половину крупными ломтиками. Нарежьте каждую половину лука полукольцами. Измельчите чеснок. Нарежьте свинину на крупные кусочки. Приправьте мясо солью и перцем. Разогрейте смалец в большой глубокой сковороде. Обжарьте свинину до золотистой корочки. Добавьте в сковороду свеклу, лук, чеснок и обжарьте минут 5-7 вместе с мясом. После того как свинина приобретет золотистую корочку, добавьте в сковороду уксус (его можно заменить на сок половины лимона) и воду. Налейте воды, чтобы она покрыла овощи и мясо. Тушите шпундру до полной готовности мяса и овощей. Понадобится не менее часа. Вместо уксуса можно использовать сок половины лимона. В конце готовки добавьте в блюдо муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и тушите еще несколько минут.

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