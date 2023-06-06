"Был борщ к шпундрам со свеклой": рецепт необычного блюда из "Энеиды"
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Старинное блюдо точно понравится вашей семье
Украинская кухня — это не только традиционный борщ и полтавские галушки. Сегодня мы вспомним о еще об одном рецепте. Шпундра, или как еще называют шпундры – самое характерное украинское блюдо, которое готовят из свинины и свеклы. Упоминание о ней есть в книге "Энеида" Котляревского.
Если вы никогда не готовили шпундру и сочетание свинины со свеклой кажется вам необычным, просто попробуйте. Возможно, это блюдо по рецепту "Мета" станет вашим любимым.
Как приготовить шпундру
Ингредиенты:
- свинина — 500 г;
- свекла — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- уксус 9% — 3 ст. л.;
- смалец — 3 ст. л.;
- мука пшеничная — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите свеклу, разрежьте на две половины и нарежьте каждую половину крупными ломтиками. Нарежьте каждую половину лука полукольцами. Измельчите чеснок. Нарежьте свинину на крупные кусочки. Приправьте мясо солью и перцем.
- Разогрейте смалец в большой глубокой сковороде. Обжарьте свинину до золотистой корочки. Добавьте в сковороду свеклу, лук, чеснок и обжарьте минут 5-7 вместе с мясом.
- После того как свинина приобретет золотистую корочку, добавьте в сковороду уксус (его можно заменить на сок половины лимона) и воду. Налейте воды, чтобы она покрыла овощи и мясо. Тушите шпундру до полной готовности мяса и овощей. Понадобится не менее часа.
- Вместо уксуса можно использовать сок половины лимона.
- В конце готовки добавьте в блюдо муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и тушите еще несколько минут.
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