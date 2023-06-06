Нужны только огурцы и пакет: закуской по этому рецепту вы будете лакомиться через полчаса

Лакомьтесь с удовольствием!

Молодой картофель с укропом и сливочным маслом, свежий хлеб с салом и горчицей и малосольные огурцы – так выглядит быстрый и вкусный летний обед. Хрустящие, слегка острые огурцы отлично сочетаются практически с любым гарниром.

Готовят их по-разному и у каждого кулинара свой способ засолки огурцов.

Сегодня мы хотим предложить вам быстрый рецепт малосольных огурцов от "Мета". Он подойдет для тех, кто не хочет заниматься приготовлением маринада, ведь по этому рецепту вы уже сможете через полчаса ими хрустеть.

Как приготовить малосольные огурцы за полчаса

Ингредиенты:

1 кг огурцов;

2 головки чеснока;

1 ст. л. соли;

1 ст. ложка оливкового масла;

1 ч. л. яблочного уксуса;

1 ч. л. сахара;

пучок укропа.

Способ приготовления:

Огурцы помойте. Уложите огурцы в пакет, добавьте соль, сахар, уксус и оливковое масло. Чеснок натрите на терке, несколько зубков порежьте. Посыпьте огурцы чесноком и укропом. Пакет завяжите и хорошо потрясите. Положите в холодильник на несколько часов, хотя есть их можно уже через 30 минут.

А чтобы маринованные огурцы получились еще вкуснее, достаточно добавить один ингредиент. Огурчиками по этому рецепту вы будете наслаждаться всю зиму.