Секретный ингредиент: домашний лимонад будет вкуснее, чем в кафе
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Идеален для утоления жажды
Мы рассказывали, как приготовить нежный прохладный десерт – клубничное желе. Также отлично утолить жажду поможет домашний лимонад. Вкусный напиток легко готовится и отлично дарит прохладу жаркий день.
Вместе с Pixelinform рассказываем, как сделать лимонад еще вкуснее. Всего один продукт может придать домашнему напитку необычный вкус. Речь идет о клубнике, сезон которой активно продолжается. Такой лимонад превзойдет готовый напиток из кафе в несколько раз. Вы будете готовить его постоянно. Особенно в восторге будут дети.
Ингредиенты:
- лимоны – 6 шт.;
- клубника – 250 г;
- сахар – 200 г;
- вода – 1,2 л.
Способ приготовления:
- В чашу блендера отправляем сахар, клубнику и 400 мл воды. Все перемешиваем, а потом процеживаем.
- К ягодной жидкости прибавляем 800 мл холодной воды. Также вливаем лимонный сок. Все перемешиваем, добавляем лед.
Такой лимонад можно пить сразу и лучше дать ему настояться несколько часов в холодильнике. Стакан с напитком можно украсить кусочками клубники и лимона, мятой и т.п. Также мы делились интересным рецептом – итальянским маслом с приложениями.