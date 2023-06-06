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Секретный ингредиент: домашний лимонад будет вкуснее, чем в кафе

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Так просто готовится – можно сделать больше и хранить в холодильнике
Так просто готовится – можно сделать больше и хранить в холодильнике. Фото Сегодня

Идеален для утоления жажды

Мы рассказывали, как приготовить нежный прохладный десерт – клубничное желе. Также отлично утолить жажду поможет домашний лимонад. Вкусный напиток легко готовится и отлично дарит прохладу жаркий день.

Вместе с Pixelinform рассказываем, как сделать лимонад еще вкуснее. Всего один продукт может придать домашнему напитку необычный вкус. Речь идет о клубнике, сезон которой активно продолжается. Такой лимонад превзойдет готовый напиток из кафе в несколько раз. Вы будете готовить его постоянно. Особенно в восторге будут дети.

Ингредиенты:

  • лимоны – 6 шт.;
  • клубника – 250 г;
  • сахар – 200 г;
  • вода – 1,2 л.

Способ приготовления:

  1. В чашу блендера отправляем сахар, клубнику и 400 мл воды. Все перемешиваем, а потом процеживаем.
  2. К ягодной жидкости прибавляем 800 мл холодной воды. Также вливаем лимонный сок. Все перемешиваем, добавляем лед.

Такой лимонад можно пить сразу и лучше дать ему настояться несколько часов в холодильнике. Стакан с напитком можно украсить кусочками клубники и лимона, мятой и т.п. Также мы делились интересным рецептом – итальянским маслом с приложениями.

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#Рецепт #Лимонад #Напиток #Напій