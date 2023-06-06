Секретный ингредиент: домашний лимонад будет вкуснее, чем в кафе

Идеален для утоления жажды

Мы рассказывали, как приготовить нежный прохладный десерт – клубничное желе. Также отлично утолить жажду поможет домашний лимонад. Вкусный напиток легко готовится и отлично дарит прохладу жаркий день.

Вместе с Pixelinform рассказываем, как сделать лимонад еще вкуснее. Всего один продукт может придать домашнему напитку необычный вкус. Речь идет о клубнике, сезон которой активно продолжается. Такой лимонад превзойдет готовый напиток из кафе в несколько раз. Вы будете готовить его постоянно. Особенно в восторге будут дети.

Ингредиенты:

лимоны – 6 шт.;

клубника – 250 г;

сахар – 200 г;

вода – 1,2 л.

Способ приготовления:

В чашу блендера отправляем сахар, клубнику и 400 мл воды. Все перемешиваем, а потом процеживаем. К ягодной жидкости прибавляем 800 мл холодной воды. Также вливаем лимонный сок. Все перемешиваем, добавляем лед.

Такой лимонад можно пить сразу и лучше дать ему настояться несколько часов в холодильнике. Стакан с напитком можно украсить кусочками клубники и лимона, мятой и т.п. Также мы делились интересным рецептом – итальянским маслом с приложениями.