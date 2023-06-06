Кабачки будете готовить только так: невероятно вкусный рецепт без жарки
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Никакого лишнего жира – только насыщенный вкус
Кабачки входят в состав буквально каждого второго блюда летом. Если вы уже готовили пикантные кабачки по-индийски, обратите внимание на этот быстрый рецепт в духовке.
Так можно приготовить вкуснейшие кабачки. Не нужно ничего жарить, достаточно нарезать, перемешать со специями и сухарями и выложить на противень. Рецептом поделились на Lady-Day.
Ингредиенты:
- Кабачки молодые – 2 шт
- Чеснок – 3–4 зубчика
- Сухая приправа "Прованские травы" – 1 ч. ложка
- Паприка молотая – 1 ч. ложка
- Сметана 20% – 3 ст. ложки
- Сухари панировочные – 2 ст. ложки
- соль — 1 ч. ложка
Способ приготовления:
- Для блюда пригодны только совсем молодые кабачки, имеющие нежную кожуру. Моем их, обсушиваем и нарезаем на толстые полукруги. Можно сделать это фигурным ножом.
- Зубчики чеснока мелко нарезаем. Кладем в миску к кабачкам.
- Добавляем чеснок, паприку, прованские травы, соль, сметану и панировочные сухари. Все тщательно перемешиваем.
- Переводим смесь в форму для запекания и разравниваем. Перед этим выстилаем форму пергаментом.
- Готовим кабачки к мягкости при температуре 180 °С. В зависимости от вашей духовки на это может уйти от 35 до 45 минут.
Блюдо получается нежное, сочное и подчеркнуто-овощное. Она станет идеальным гарниром для вкусных котлет.