Кабачки будете готовить только так: невероятно вкусный рецепт без жарки

Никакого лишнего жира – только насыщенный вкус

Кабачки входят в состав буквально каждого второго блюда летом. Если вы уже готовили пикантные кабачки по-индийски, обратите внимание на этот быстрый рецепт в духовке.

Так можно приготовить вкуснейшие кабачки. Не нужно ничего жарить, достаточно нарезать, перемешать со специями и сухарями и выложить на противень. Рецептом поделились на Lady-Day.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 2 шт

Чеснок – 3–4 зубчика

Сухая приправа "Прованские травы" – 1 ч. ложка

Паприка молотая – 1 ч. ложка

Сметана 20% – 3 ст. ложки

Сухари панировочные – 2 ст. ложки

соль — 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Для блюда пригодны только совсем молодые кабачки, имеющие нежную кожуру. Моем их, обсушиваем и нарезаем на толстые полукруги. Можно сделать это фигурным ножом. Зубчики чеснока мелко нарезаем. Кладем в миску к кабачкам. Добавляем чеснок, паприку, прованские травы, соль, сметану и панировочные сухари. Все тщательно перемешиваем. Переводим смесь в форму для запекания и разравниваем. Перед этим выстилаем форму пергаментом. Готовим кабачки к мягкости при температуре 180 °С. В зависимости от вашей духовки на это может уйти от 35 до 45 минут.

Блюдо получается нежное, сочное и подчеркнуто-овощное. Она станет идеальным гарниром для вкусных котлет.