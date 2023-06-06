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Кабачки будете готовить только так: невероятно вкусный рецепт без жарки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусный рецепт
Очень вкусный рецепт. Фото krainau.com

Никакого лишнего жира – только насыщенный вкус

Кабачки входят в состав буквально каждого второго блюда летом. Если вы уже готовили пикантные кабачки по-индийски, обратите внимание на этот быстрый рецепт в духовке.

Так можно приготовить вкуснейшие кабачки. Не нужно ничего жарить, достаточно нарезать, перемешать со специями и сухарями и выложить на противень. Рецептом поделились на Lady-Day.

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые – 2 шт
  • Чеснок – 3–4 зубчика
  • Сухая приправа "Прованские травы" – 1 ч. ложка
  • Паприка молотая – 1 ч. ложка
  • Сметана 20% – 3 ст. ложки
  • Сухари панировочные – 2 ст. ложки
  • соль — 1 ч. ложка

Способ приготовления:

  1. Для блюда пригодны только совсем молодые кабачки, имеющие нежную кожуру. Моем их, обсушиваем и нарезаем на толстые полукруги. Можно сделать это фигурным ножом.
  2. Зубчики чеснока мелко нарезаем. Кладем в миску к кабачкам.
  3. Добавляем чеснок, паприку, прованские травы, соль, сметану и панировочные сухари. Все тщательно перемешиваем.
  4. Переводим смесь в форму для запекания и разравниваем. Перед этим выстилаем форму пергаментом.
  5. Готовим кабачки к мягкости при температуре 180 °С. В зависимости от вашей духовки на это может уйти от 35 до 45 минут.

Блюдо получается нежное, сочное и подчеркнуто-овощное. Она станет идеальным гарниром для вкусных котлет.

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#Рецепт #Кабачки #Гарнир