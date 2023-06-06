Такой закуски вы еще не пробовали: фантастические рулетики из молодой капусты
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеально к праздничному столу
Закуски к праздничному столу – отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили бутерброды с сардинами и хотите удивить гостей чем-то необычным, этот рецепт капустных рулетиков, этот рецепт для вас.
Эта горячая закуска точно вызовет восторг. Она проста в приготовлении и нереально вкусная и сытная. Обязательно приготовьте конвертики по рецепту "Она" к праздничному столу.
Ингредиенты:
- кочан молодой капусты;
- 200 г ветчины;
- 150 г твердого творога;
- 150 г панировочных сухарей;
- 2 шт. яиц;
- растительное масло;
- соль и черный перец.
Способ приготовления:
- С капусты срезаем листья. Разрезаем каждый листик пополам и заливаем кипятком. Также добавляем немного соли и варим одну минуту после закипания.
- Пока листья капусты охлаждаются, нарезаем кусочками ветчину и сыр. Это будет начинка
- В миску вбиваем яйца. Добавляем соль, черный перец и смешиваем все венчиком. В другую миску всыпаем панировочные сухари.
- На каждый капустный лист кладем по кусочку ветчины и сыра. Аккуратно заворачиваем и отправляем конвертики в яичную смесь.
- Обваливаем заготовки в панировочных сухарях. Выкладываем на разогретую сковороду и жарим с двух сторон до золотистой корочки. Это займет несколько минут.
К столу капустные конвертики с ветчиной и сыром подаются горячими. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.