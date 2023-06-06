Такой закуски вы еще не пробовали: фантастические рулетики из молодой капусты

Идеально к праздничному столу

Закуски к праздничному столу – отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили бутерброды с сардинами и хотите удивить гостей чем-то необычным, этот рецепт капустных рулетиков, этот рецепт для вас.

Эта горячая закуска точно вызовет восторг. Она проста в приготовлении и нереально вкусная и сытная. Обязательно приготовьте конвертики по рецепту "Она" к праздничному столу.

Ингредиенты:

кочан молодой капусты;

200 г ветчины;

150 г твердого творога;

150 г панировочных сухарей;

2 шт. яиц;

растительное масло;

соль и черный перец.

Способ приготовления:

С капусты срезаем листья. Разрезаем каждый листик пополам и заливаем кипятком. Также добавляем немного соли и варим одну минуту после закипания. Пока листья капусты охлаждаются, нарезаем кусочками ветчину и сыр. Это будет начинка В миску вбиваем яйца. Добавляем соль, черный перец и смешиваем все венчиком. В другую миску всыпаем панировочные сухари. На каждый капустный лист кладем по кусочку ветчины и сыра. Аккуратно заворачиваем и отправляем конвертики в яичную смесь. Обваливаем заготовки в панировочных сухарях. Выкладываем на разогретую сковороду и жарим с двух сторон до золотистой корочки. Это займет несколько минут.

К столу капустные конвертики с ветчиной и сыром подаются горячими. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.