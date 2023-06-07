Просто смешайте воду и муку: рецепт пирожков для самых ленивых
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Блюдо, в которое невозможно не влюбиться
Картофельные пирожки – это невероятно вкусное блюдо, состоящее из теста и картофельной начинки. Готовят их на разогретой с растительным маслом сковороде.
Такое блюдо по "Бабусиним рецептам" имеет очень нежную структуру и невероятный вкус. Даже если вы не съедите все пирожки сразу, они не утратят своего вкуса. Еще один большой плюс – их можно готовить с мясом и грибами. Потому берем ингредиенты и начинаем!
Как приготовить картофельные пирожки
Ингредиенты:
- вода – 100 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- подсолнечное масло – 1 ст. л.;
- укроп – 1 пучок;
- мука – 250 г;
- картофель – 2 шт.;
- сливочное масло – 50 г;
- петрушка – 1 пучок.
Способ приготовления:
- В миску с водой высыпаем соль, перемешиваем до растворения. Выливаем подсолнечное масло, снова смешиваем.
- Мелко нарезаем укроп, добавляем в соленую воду, просеиваем частями муку. Замешиваем эластичное и не липкое тесто руками, затем раскатываем в тонкую лепешку.
- Отвариваем заранее картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре. Смешиваем картофель со сливочным маслом и нарезанной заранее петрушкой.
- Вырезаем стаканом у маленькой лепешки, на полукруг каждой кладем по столовой ложке начинки. Накрываем пюре вторым полукругом и запечатываем.
- В сковороде разогреваем 100 мл масла, опускаем в нее заготовки пирожков. На среднем огне обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.
Если не хочется долго стоять на кухне, можно приготовить быстрые пирожки с луком и яйцом. Они мигом разлетятся с вашего стола.