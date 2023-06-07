Просто смешайте воду и муку: рецепт пирожков для самых ленивых

Блюдо, в которое невозможно не влюбиться

Картофельные пирожки – это невероятно вкусное блюдо, состоящее из теста и картофельной начинки. Готовят их на разогретой с растительным маслом сковороде.

Такое блюдо по "Бабусиним рецептам" имеет очень нежную структуру и невероятный вкус. Даже если вы не съедите все пирожки сразу, они не утратят своего вкуса. Еще один большой плюс – их можно готовить с мясом и грибами. Потому берем ингредиенты и начинаем!

Как приготовить картофельные пирожки

Ингредиенты:

вода – 100 мл;

соль – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 1 ст. л.;

укроп – 1 пучок;

мука – 250 г;

картофель – 2 шт.;

сливочное масло – 50 г;

петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления:

В миску с водой высыпаем соль, перемешиваем до растворения. Выливаем подсолнечное масло, снова смешиваем. Мелко нарезаем укроп, добавляем в соленую воду, просеиваем частями муку. Замешиваем эластичное и не липкое тесто руками, затем раскатываем в тонкую лепешку. Отвариваем заранее картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре. Смешиваем картофель со сливочным маслом и нарезанной заранее петрушкой. Вырезаем стаканом у маленькой лепешки, на полукруг каждой кладем по столовой ложке начинки. Накрываем пюре вторым полукругом и запечатываем. В сковороде разогреваем 100 мл масла, опускаем в нее заготовки пирожков. На среднем огне обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.

Если не хочется долго стоять на кухне, можно приготовить быстрые пирожки с луком и яйцом. Они мигом разлетятся с вашего стола.