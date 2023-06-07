Вкуснятина от восточных поваров: салат по этому рецепту превратит обычный обед в праздничный
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Необычное блюдо без лишней возни на кухне
Сегодня мы приготовим табуле — это суперсвежий салат из пряных трав и булгура от дальневосточных поваров. Он яркий, легкий и полный полезных ингредиентов.
Shuba рассказывает, что для приготовления табуле необходимо нарезать огурцы и помидоры и заправить оливковым маслом с лимонным соком. Часто салат подают в качестве гарнира к средиземноморским блюдам, а также его едят с хумусом, бабаганушем, фалафелем, фетой, оливками.
Как приготовить восточный салат табуле
Ингредиенты на 6 порций:
- булгур — 1 стакан;
- огурец — 1 шт.;
- томаты — 1 шт.;
- соль морская — 6 г;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- мята — 18 г;
- лук зеленый — 15 г;
- оливковое масло — 60 мл;
- лимон, сок — 60 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.
Способ приготовления:
- Сварите булгур до готовности в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте лишнюю воду и оставьте остывать.
- Соедините нарезанный кубиками огурец и помидор в средней миске с ½ ч. л. соли. Перемешайте и дайте смеси отдохнуть не менее 10 минут или пока вы не будете готовы взяться за салат.
- Срежьте толстые стебли петрушки. Затем мелко нарежьте зелень
- Добавьте охлажденный булгур, измельченную свежую мяту (если используете) и зеленый лук в миску с петрушкой. Процедите и уберите огуречный и томатный сок, накопившийся на дне посуды — это гарантирует, что ваш табуле не будет слишком жидким. Добавьте в миску огурец и помидор.
- В небольшой мерной чашке или миске перемешайте оливковое масло, 3 ст. л. лимонного сока, прессованный или измельченный чеснок и ½ ч. л. соли. Вылейте заправку в салат и перемешайте. Попробуйте и скорректируйте, если нужно — добавьте еще одну столовую ложку лимонного сока или щепотку соли.
Если у вас есть время, дайте салату отдохнуть 15 минут перед подачей, чтобы вкусы смешались. Вы также можете подать его сразу или охладить на потом. Накрытый табуле хорошо хранится в холодильнике до 4 дней.
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