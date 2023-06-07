Вкуснятина от восточных поваров: салат по этому рецепту превратит обычный обед в праздничный

Необычное блюдо без лишней возни на кухне

Сегодня мы приготовим табуле — это суперсвежий салат из пряных трав и булгура от дальневосточных поваров. Он яркий, легкий и полный полезных ингредиентов.

Shuba рассказывает, что для приготовления табуле необходимо нарезать огурцы и помидоры и заправить оливковым маслом с лимонным соком. Часто салат подают в качестве гарнира к средиземноморским блюдам, а также его едят с хумусом, бабаганушем, фалафелем, фетой, оливками.

Как приготовить восточный салат табуле

Ингредиенты на 6 порций:

булгур — 1 стакан;

огурец — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

соль морская — 6 г;

петрушка, пучок — 1 шт.;

мята — 18 г;

лук зеленый — 15 г;

оливковое масло — 60 мл;

лимон, сок — 60 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.

Способ приготовления:

Сварите булгур до готовности в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте лишнюю воду и оставьте остывать. Соедините нарезанный кубиками огурец и помидор в средней миске с ½ ч. л. соли. Перемешайте и дайте смеси отдохнуть не менее 10 минут или пока вы не будете готовы взяться за салат. Срежьте толстые стебли петрушки. Затем мелко нарежьте зелень Добавьте охлажденный булгур, измельченную свежую мяту (если используете) и зеленый лук в миску с петрушкой. Процедите и уберите огуречный и томатный сок, накопившийся на дне посуды — это гарантирует, что ваш табуле не будет слишком жидким. Добавьте в миску огурец и помидор. В небольшой мерной чашке или миске перемешайте оливковое масло, 3 ст. л. лимонного сока, прессованный или измельченный чеснок и ½ ч. л. соли. Вылейте заправку в салат и перемешайте. Попробуйте и скорректируйте, если нужно — добавьте еще одну столовую ложку лимонного сока или щепотку соли.

Если у вас есть время, дайте салату отдохнуть 15 минут перед подачей, чтобы вкусы смешались. Вы также можете подать его сразу или охладить на потом. Накрытый табуле хорошо хранится в холодильнике до 4 дней.

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