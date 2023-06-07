Всего три помидора и два стакана муки - и гора изумительных блинов по этому рецепту готова
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Такое блюдо станет вашим любимым завтраком
Ни одно мероприятие не обходится без закусок. Холодные и горячие закуски непременно должны быть под рукой как на случай неожиданно нагрянувших гостей, так и семейного перекуса, когда хочется побаловать себя чем-то вкусным и быстрым в приготовлении.
Мы предлагаем сегодня приготовить бюджетную закуску из 2 ингредиентов по рецепту "Главреда". Восхитительные блины покорят всех своим изысканным вкусом, а готовить их недолго. Поэтому берем продукты и начинаем!
Как приготовить блины с помидорами
Ингредиенты:
- небольшие помидоры — 3 шт.;
- мука — 2 ст.;
- соль.
Способ приготовления:
- Помойте и порежьте помидоры небольшими кусочками. Отправьте в блендер и измельчите до однородности.
- Муку просейте в миску, добавьте небольшую чайную ложку соли.
- Влейте пюре из помидоров в муку и замесите мягкое тесто.
- Поверхность немного присыпьте мукой, и вновь вымесите тесто.
- Разделите тесто на 4-6 частей и каждый кусочек аккуратно скатайте в шарик. Скалкой раскатайте в круг и смажьте растительным маслом. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.
- После вновь раскатайте тесто скалкой, вновь скрутите в шарик и рукой сделайте лепешку.
- Смажьте каждую лепешку растительным маслом.
- Разогрейте сковороду для блинов. Обжаривайте лепешки с двух сторон до появления пузырей.
Такие блины можно подавать с любой начинкой на праздничный стол. Изумительная закуска покорит всех.