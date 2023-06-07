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Всего три помидора и два стакана муки - и гора изумительных блинов по этому рецепту готова

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Оладьи из помидоров - отличный завтрак!
Оладьи из помидоров - отличный завтрак!. Фото etnosoft.com.ua

Такое блюдо станет вашим любимым завтраком

Ни одно мероприятие не обходится без закусок. Холодные и горячие закуски непременно должны быть под рукой как на случай неожиданно нагрянувших гостей, так и семейного перекуса, когда хочется побаловать себя чем-то вкусным и быстрым в приготовлении.

Мы предлагаем сегодня приготовить бюджетную закуску из 2 ингредиентов по рецепту "Главреда". Восхитительные блины покорят всех своим изысканным вкусом, а готовить их недолго. Поэтому берем продукты и начинаем!

Как приготовить блины с помидорами

Ингредиенты:

  • небольшие помидоры — 3 шт.;
  • мука — 2 ст.;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Помойте и порежьте помидоры небольшими кусочками. Отправьте в блендер и измельчите до однородности.
  2. Муку просейте в миску, добавьте небольшую чайную ложку соли.
  3. Влейте пюре из помидоров в муку и замесите мягкое тесто.
  4. Поверхность немного присыпьте мукой, и вновь вымесите тесто.
  5. Разделите тесто на 4-6 частей и каждый кусочек аккуратно скатайте в шарик. Скалкой раскатайте в круг и смажьте растительным маслом. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.
  6. После вновь раскатайте тесто скалкой, вновь скрутите в шарик и рукой сделайте лепешку.
  7. Смажьте каждую лепешку растительным маслом.
  8. Разогрейте сковороду для блинов. Обжаривайте лепешки с двух сторон до появления пузырей.

Такие блины можно подавать с любой начинкой на праздничный стол. Изумительная закуска покорит всех.

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#Рецепт #Помидоры #Оладьи #Готовим дома