Всего три помидора и два стакана муки - и гора изумительных блинов по этому рецепту готова

Такое блюдо станет вашим любимым завтраком

Ни одно мероприятие не обходится без закусок. Холодные и горячие закуски непременно должны быть под рукой как на случай неожиданно нагрянувших гостей, так и семейного перекуса, когда хочется побаловать себя чем-то вкусным и быстрым в приготовлении.

Мы предлагаем сегодня приготовить бюджетную закуску из 2 ингредиентов по рецепту "Главреда". Восхитительные блины покорят всех своим изысканным вкусом, а готовить их недолго. Поэтому берем продукты и начинаем!

Как приготовить блины с помидорами

Ингредиенты:

небольшие помидоры — 3 шт.;

мука — 2 ст.;

соль.

Способ приготовления:

Помойте и порежьте помидоры небольшими кусочками. Отправьте в блендер и измельчите до однородности. Муку просейте в миску, добавьте небольшую чайную ложку соли. Влейте пюре из помидоров в муку и замесите мягкое тесто. Поверхность немного присыпьте мукой, и вновь вымесите тесто. Разделите тесто на 4-6 частей и каждый кусочек аккуратно скатайте в шарик. Скалкой раскатайте в круг и смажьте растительным маслом. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут. После вновь раскатайте тесто скалкой, вновь скрутите в шарик и рукой сделайте лепешку. Смажьте каждую лепешку растительным маслом. Разогрейте сковороду для блинов. Обжаривайте лепешки с двух сторон до появления пузырей.

Такие блины можно подавать с любой начинкой на праздничный стол. Изумительная закуска покорит всех.