Для этой сладости вам придется идти в лес: рецепт пикантного варенья всего из двух ингредиентов
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Вкусняшка не только повышает настроение, но и укрепляет организм
Рецепт варенья из еловых шишек обязательно должен быть в арсенале каждого кулинара. Готовить его не так уж и сложно, а польза для организма от него колоссальна.
Лакомство с давних времен особенно ценилось за эти свойства, а наши предки часто использовали его для профилактики заболеваний и даже лечения некоторых из них. Такое варенье стимулирует иммунитет, борется с бактериями и снимает воспалительные процессы.
"Мета" для такого необычного десерта брать шишки с деревьев, которые растут максимально далеко от дороги — тогда от варенья будет максимальная польза. Берем небольшие шишки (1-2 см в длину) и начинаем готовить.
Как приготовить варенье из еловых шишек
Ингредиенты:
- шишки зеленые — 500 гр;
- сахар-песок — 700 гр;
- вода — 800 мл;
- сок лимонный — 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Промойте шишки в проточной воде и оставьте на 3 часа в холодной воде. Они слегка увеличатся в размере и уйдет лишняя горечь. Промойте еще раз и переложите в кастрюлю из алюминия или нержавеющей стали.
- Залейте их водой так, чтобы она покрыла их примерно на 2 сантиметра выше, далее смешайте с сахаром.
- Варите их на среднем огне, постоянно помешивая до полного растворения сахара. Доведите до кипения и готовьте еще 10 минут, после чего снимите с плиты и накройте полотенцем или плотной крышкой до остывания. Повторите этот шаг еще два раза.
- Отправьте кастрюлю на плиту в четвертый раз и уже полноценно вскипятите содержимое, дайте варенью постоять спокойно 30 минут без крышки. Повторите шаг еще два раза.
- Как только варенье из еловых шишек остынет, влейте в емкость лимонный сок, хорошо перемешайте содержимое кастрюли.
- Когда все остынет, десерт нужно тщательно процедить через двойной слой марли, выложить в стеклянную баночку и отправить на хранение в темном и прохладном месте.
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