Для этой сладости вам придется идти в лес: рецепт пикантного варенья всего из двух ингредиентов

Вкусняшка не только повышает настроение, но и укрепляет организм

Рецепт варенья из еловых шишек обязательно должен быть в арсенале каждого кулинара. Готовить его не так уж и сложно, а польза для организма от него колоссальна.

Лакомство с давних времен особенно ценилось за эти свойства, а наши предки часто использовали его для профилактики заболеваний и даже лечения некоторых из них. Такое варенье стимулирует иммунитет, борется с бактериями и снимает воспалительные процессы.

"Мета" для такого необычного десерта брать шишки с деревьев, которые растут максимально далеко от дороги — тогда от варенья будет максимальная польза. Берем небольшие шишки (1-2 см в длину) и начинаем готовить.

Как приготовить варенье из еловых шишек

Ингредиенты:

шишки зеленые — 500 гр;

сахар-песок — 700 гр;

вода — 800 мл;

сок лимонный — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Промойте шишки в проточной воде и оставьте на 3 часа в холодной воде. Они слегка увеличатся в размере и уйдет лишняя горечь. Промойте еще раз и переложите в кастрюлю из алюминия или нержавеющей стали. Залейте их водой так, чтобы она покрыла их примерно на 2 сантиметра выше, далее смешайте с сахаром. Варите их на среднем огне, постоянно помешивая до полного растворения сахара. Доведите до кипения и готовьте еще 10 минут, после чего снимите с плиты и накройте полотенцем или плотной крышкой до остывания. Повторите этот шаг еще два раза. Отправьте кастрюлю на плиту в четвертый раз и уже полноценно вскипятите содержимое, дайте варенью постоять спокойно 30 минут без крышки. Повторите шаг еще два раза. Как только варенье из еловых шишек остынет, влейте в емкость лимонный сок, хорошо перемешайте содержимое кастрюли. Когда все остынет, десерт нужно тщательно процедить через двойной слой марли, выложить в стеклянную баночку и отправить на хранение в темном и прохладном месте.

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