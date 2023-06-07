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Запах этой закуски не оставит никого равнодушным: наслаждайтесь ароматом маринованного чеснока по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маринованный чеснок - ароматная закуска на любой стол
Маринованный чеснок - ароматная закуска на любой стол. Фото shuba.life

Простая закуска на каждый день

Закуска — блюдо, которое способно сделать вашу жизнь лучше. Они существуют для того, чтобы возбудить аппетит и активизировать пищеварительную систему.

Душистый, хрустящий и пряный маринованный чеснок по рецепту Shuba создаст отличное впечатление от вашего стола! Сбалансированный вкус и невероятный запах этой закуски не оставит равнодушным никого, кто отведает этот маринованный чеснок. Готовить его недолго, а наслаждаться можно хоть каждый день. Попробуйте — и не пожалеете!

Как приготовить маринованный чеснок

Ингредиенты на 20 порций

Основные на две банки по 250 мл:

  • чеснок — 200 г;
  • тимьян, веточка — 6 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • оливковое масло — 250 г.

Для маринада:

  • уксус яблочный — 125 мл;
  • вода — 250 мл;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 40 г.

Способ приготовления:

  1. Чеснок разделите на зубчики и почистите. Положите в миску. Отставьте. Тимьян и лавровый лист промойте и обсушите.
  2. Приготовьте маринад. В эмалированной кастрюле смешайте воду и уксус, доведите до кипения. Как только закипит, снимите кастрюлю с огня. Сразу добавьте туда соль и сахар, перемешайте до растворения.
  3. Снова поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только смесь закипит, положите чеснок в маринад и проварите 1 минуту. После этого сразу выложите на бумажные или тканевые полотенца.
  4. Как только зубчики обсохнут, переложите их в простерилизованные сухие банки, добавьте по лавровому листу и по 3 веточки тимьяна.
  5. Залейте оливковое масло в банки так, чтобы чеснок и травы были полностью покрыты. Закройте банки крышками и дайте остыть, после чего спрячьте в холодильник.

Чеснок на такую закуску можно быстро почистить тремя способами. Так вы приготовите блюдо еще быстрее.

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