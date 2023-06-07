Запах этой закуски не оставит никого равнодушным: наслаждайтесь ароматом маринованного чеснока по этому рецепту
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Простая закуска на каждый день
Закуска — блюдо, которое способно сделать вашу жизнь лучше. Они существуют для того, чтобы возбудить аппетит и активизировать пищеварительную систему.
Душистый, хрустящий и пряный маринованный чеснок по рецепту Shuba создаст отличное впечатление от вашего стола! Сбалансированный вкус и невероятный запах этой закуски не оставит равнодушным никого, кто отведает этот маринованный чеснок. Готовить его недолго, а наслаждаться можно хоть каждый день. Попробуйте — и не пожалеете!
Как приготовить маринованный чеснок
Ингредиенты на 20 порций
Основные на две банки по 250 мл:
- чеснок — 200 г;
- тимьян, веточка — 6 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- оливковое масло — 250 г.
Для маринада:
- уксус яблочный — 125 мл;
- вода — 250 мл;
- соль — 30 г;
- сахар — 40 г.
Способ приготовления:
- Чеснок разделите на зубчики и почистите. Положите в миску. Отставьте. Тимьян и лавровый лист промойте и обсушите.
- Приготовьте маринад. В эмалированной кастрюле смешайте воду и уксус, доведите до кипения. Как только закипит, снимите кастрюлю с огня. Сразу добавьте туда соль и сахар, перемешайте до растворения.
- Снова поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только смесь закипит, положите чеснок в маринад и проварите 1 минуту. После этого сразу выложите на бумажные или тканевые полотенца.
- Как только зубчики обсохнут, переложите их в простерилизованные сухие банки, добавьте по лавровому листу и по 3 веточки тимьяна.
- Залейте оливковое масло в банки так, чтобы чеснок и травы были полностью покрыты. Закройте банки крышками и дайте остыть, после чего спрячьте в холодильник.
Чеснок на такую закуску можно быстро почистить тремя способами. Так вы приготовите блюдо еще быстрее.