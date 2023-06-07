От такого сладкого супа детей не оторвете: секретный рецепт станет хитом

Такой суп будут кушать с удовольствием и взрослые, и дети

Все родители хотят, чтобы их ребенок вырос не только умным и счастливым, но и здоровым. Поэтому мамы так часто задаются вопросом о том, какие блюда для детей приготовить.

Абрикосовый суп-пюре по рецепту Shuba — нежный и быстрый вариант блюда, приготовленный из подслащенного абрикосового пюре, сливок и риса. Блюдо только условно можно назвать супом, на самом деле это сладкая вариация рисовой каши с сезонными фруктовыми нотками. Такой суп-пюре из абрикосов получается ярким, сладким с бархатной текстурой. Он точно понравится детям, но взрослые тоже съедят все до последней ложки.

Как приготовить суп-пюре из абрикосов

Ингредиенты на 4 порции:

абрикосы — 500 г;

сахар — 120 г;

сахар ванильный — 10 г;

мука пшеничная — 30 г;

сливки 30% — 140 г;

рис отварной — 100 г.

Способ приготовления:

Абрикосы помойте и удалите косточки. Положите в кипящую воду и варите 7-8 минут. Затем протрите абрикосы через сито, положите обратно в отвар, добавьте сахар, ванильный сахар и доведите до кипения. В кипящий суп добавьте муку, разведенную с небольшим количеством воды, тщательно перемешайте. Вскипятите и снимите с огня. Разлейте суп по тарелкам, добавьте вареный рис, взбитые сливки и подавайте на стол.

Если вы хотите начать день с хорошего настроения, приготовьте витаминные оладьи на завтрак. Такое блюдо сметут быстро и с удовольствием!