От такого сладкого супа детей не оторвете: секретный рецепт станет хитом
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Такой суп будут кушать с удовольствием и взрослые, и дети
Все родители хотят, чтобы их ребенок вырос не только умным и счастливым, но и здоровым. Поэтому мамы так часто задаются вопросом о том, какие блюда для детей приготовить.
Абрикосовый суп-пюре по рецепту Shuba — нежный и быстрый вариант блюда, приготовленный из подслащенного абрикосового пюре, сливок и риса. Блюдо только условно можно назвать супом, на самом деле это сладкая вариация рисовой каши с сезонными фруктовыми нотками. Такой суп-пюре из абрикосов получается ярким, сладким с бархатной текстурой. Он точно понравится детям, но взрослые тоже съедят все до последней ложки.
Как приготовить суп-пюре из абрикосов
Ингредиенты на 4 порции:
- абрикосы — 500 г;
- сахар — 120 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- мука пшеничная — 30 г;
- сливки 30% — 140 г;
- рис отварной — 100 г.
Способ приготовления:
- Абрикосы помойте и удалите косточки. Положите в кипящую воду и варите 7-8 минут. Затем протрите абрикосы через сито, положите обратно в отвар, добавьте сахар, ванильный сахар и доведите до кипения.
- В кипящий суп добавьте муку, разведенную с небольшим количеством воды, тщательно перемешайте. Вскипятите и снимите с огня.
- Разлейте суп по тарелкам, добавьте вареный рис, взбитые сливки и подавайте на стол.
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