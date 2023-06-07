Десерт, который вы не купите ни в одном магазине: ради этого рецепта к вам будут ходить гости

Никакой выпечки и сложных продуктов!

Есть ли что-нибудь лучше любимого шоколада, чтобы вы чувствовали себя прекрасно и липко внутри? Что может поднять настроение так же мгновенно, как шоколадные десерты? Можно ли удивить близких и родных, приготовив десерт, который вы точно не найдете ни в одном магазине?

Конечно можно. Тем более, приготовление такого вкусного и нежного десерта по рецепту Рrostoway не потребует много времени и усилий. Прекрасное сочетание шоколада и сгущенки, дополненное вкусом фисташек — это очень нежно и вкусно. Попробуйте такую шоколадную вкуснятину – и вы не пожалеете!

Как приготовить шоколадный десерт

Ингредиенты:

шоколад – 20 г;

масло – 30 г;

вареная сгущенка — 200 г;

фисташки – 120 г.

Способ приготовления:

Поломайте шоколад на куски. Положите в емкость вместе со сгущенкой и маслом. Поставьте на водяную баню и растопите. Добавьте в массу измельченные орехи. Застелите противень фольгой. Вылейте смесь и дайте остыть до комнатной температуры. Поставьте в холодильник, чтобы масса затвердела. Готовую вкуснятину нарежьте порционными кусочками. Готовый десерт может храниться в контейнере в течение недели.

Кстати, сгущенное молоко для такого десерта можно приготовить дома. Для этого потребуется всего четыре ингредиента и немного времени.