Десерт, который вы не купите ни в одном магазине: ради этого рецепта к вам будут ходить гости
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Никакой выпечки и сложных продуктов!
Есть ли что-нибудь лучше любимого шоколада, чтобы вы чувствовали себя прекрасно и липко внутри? Что может поднять настроение так же мгновенно, как шоколадные десерты? Можно ли удивить близких и родных, приготовив десерт, который вы точно не найдете ни в одном магазине?
Конечно можно. Тем более, приготовление такого вкусного и нежного десерта по рецепту Рrostoway не потребует много времени и усилий. Прекрасное сочетание шоколада и сгущенки, дополненное вкусом фисташек — это очень нежно и вкусно. Попробуйте такую шоколадную вкуснятину – и вы не пожалеете!
Как приготовить шоколадный десерт
Ингредиенты:
- шоколад – 20 г;
- масло – 30 г;
- вареная сгущенка — 200 г;
- фисташки – 120 г.
Способ приготовления:
- Поломайте шоколад на куски. Положите в емкость вместе со сгущенкой и маслом. Поставьте на водяную баню и растопите. Добавьте в массу измельченные орехи.
- Застелите противень фольгой. Вылейте смесь и дайте остыть до комнатной температуры. Поставьте в холодильник, чтобы масса затвердела.
- Готовую вкуснятину нарежьте порционными кусочками. Готовый десерт может храниться в контейнере в течение недели.
Кстати, сгущенное молоко для такого десерта можно приготовить дома. Для этого потребуется всего четыре ингредиента и немного времени.