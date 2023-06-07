Чизкейк чурро: невероятные сладости за 20 минут
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Очень вкусный и простой в исполнении десерт
Если хочется сладенького, а времени на полноценный торт или меренговый рулет нет – обратите внимание на этот рецепт. Чизкейк чурро готовится очень быстро, а получается вкусным.
Коржи из готового теста имеют нежное хрустящее основание, сливочную середину. Также особую нотку добавляет посыпка — из корицы и сахара. Рецептом поделились на Hazda.
Ингредиенты:
- Пачка готового слоеного теста
- Сливочное масло — 50 г
- Сливочный творог — 200 г
- Ваниль — по вкусу
- Яйцо — 2 шт
- Сахар — 1 стакан
- Молотая корица — 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Разогреваем духовой шкаф до 180°C. Выбираем форму, смазываем ее сливочным маслом.
- Тесто делим на две части.
- Для начинки миксером взбиваем сливочный творог, ваниль, яйца и ½ стакана сахара до однородности. Остальные сахара перемешиваем с корицей.
- Половину сахарной смеси равномерно наносим на дно формы. Выкладываем нижний слой теста. На него слой чизкейка.
- Закрываем его тестом и присыпаем сахаром с оставшейся корицей. Выпекаем 30-35 минут или до золотисто-коричневого цвета.
Перед разрезанием дайте чизкейку остыть. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.