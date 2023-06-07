Чизкейк чурро: невероятные сладости за 20 минут

Очень вкусный и простой в исполнении десерт

Если хочется сладенького, а времени на полноценный торт или меренговый рулет нет – обратите внимание на этот рецепт. Чизкейк чурро готовится очень быстро, а получается вкусным.

Коржи из готового теста имеют нежное хрустящее основание, сливочную середину. Также особую нотку добавляет посыпка — из корицы и сахара. Рецептом поделились на Hazda.

Ингредиенты:

Пачка готового слоеного теста

Сливочное масло — 50 г

Сливочный творог — 200 г

Ваниль — по вкусу

Яйцо — 2 шт

Сахар — 1 стакан

Молотая корица — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Разогреваем духовой шкаф до 180°C. Выбираем форму, смазываем ее сливочным маслом. Тесто делим на две части. Для начинки миксером взбиваем сливочный творог, ваниль, яйца и ½ стакана сахара до однородности. Остальные сахара перемешиваем с корицей. Половину сахарной смеси равномерно наносим на дно формы. Выкладываем нижний слой теста. На него слой чизкейка. Закрываем его тестом и присыпаем сахаром с оставшейся корицей. Выпекаем 30-35 минут или до золотисто-коричневого цвета.

Перед разрезанием дайте чизкейку остыть. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.