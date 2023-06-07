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Чизкейк чурро: невероятные сладости за 20 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Из сложного – только сливочный крем
Из сложного – только сливочный крем. Фото Cooking.tree

Очень вкусный и простой в исполнении десерт

Если хочется сладенького, а времени на полноценный торт или меренговый рулет нет – обратите внимание на этот рецепт. Чизкейк чурро готовится очень быстро, а получается вкусным.

Коржи из готового теста имеют нежное хрустящее основание, сливочную середину. Также особую нотку добавляет посыпка — из корицы и сахара. Рецептом поделились на Hazda.

Ингредиенты:

  • Пачка готового слоеного теста
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сливочный творог — 200 г
  • Ваниль — по вкусу
  • Яйцо — 2 шт
  • Сахар — 1 стакан
  • Молотая корица — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Разогреваем духовой шкаф до 180°C. Выбираем форму, смазываем ее сливочным маслом.
  2. Тесто делим на две части.
  3. Для начинки миксером взбиваем сливочный творог, ваниль, яйца и ½ стакана сахара до однородности. Остальные сахара перемешиваем с корицей.
  4. Половину сахарной смеси равномерно наносим на дно формы. Выкладываем нижний слой теста. На него слой чизкейка.
  5. Закрываем его тестом и присыпаем сахаром с оставшейся корицей. Выпекаем 30-35 минут или до золотисто-коричневого цвета.

Перед разрезанием дайте чизкейку остыть. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.

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