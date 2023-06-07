Не готовьте кабачки по этому рецепту - их будут съедать моментально
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Здоровый вариант для обеда или ужина
Кабачок можно назвать одним из самых универсальных овощей. Его жарят, готовят оладьи из кабачков, тушат с другими овощами и мясом в рагу, добавляют в салаты, едят сырыми вместо лапши или запекают в духовке.
Сегодня мы попробуем именно запечь кабачки в духовке по "Бабусиним рецептам". У вас получится очень сытное и вкусное блюдо. Такая хорошая летняя закуска не займет много времени на приготовление.
Как приготовить запеченные кабачки
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.;
- помидоры – 4 шт.;
- сметана – 200 г;
- сыр – 100 г;
- кинза – 2 веточки;
- укроп – 2 веточки;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Кабачки нужно нарезать кружочками шириной более 1 см.
- Нарезать помидоры на кружочки толщиной 3 мм.
- Мелко нашинковать кинзу и укроп, пропустить через пресс зубчики чеснока.
- Измельчить на маленьких зубчиках терки сыр.
- В миску с сыр выложить сметану, нашинкованную зелень, чеснок, черный молотый перец и соль, перемешать до однородности.
- Застелить противень пергаментом, смазать подсолнечным маслом. На противень выложить сначала кружочки кабачков. На кабачки положить кружочки помидоров, смазать каждый творожной массой.
- Запекать блюдо в духовке при 200 градусах получаса.
Если же хочется похрустеть снеком под фильм, предлагаем прекрасную альтернативу — хрустящие кабачковые палочки. Это простое и сытное блюдо "поселится" в вашем меню.