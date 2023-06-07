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Не готовьте кабачки по этому рецепту - их будут съедать моментально

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нежные и сочные запеченные кабачки
Нежные и сочные запеченные кабачки. Фото babusyni-retsepty

Здоровый вариант для обеда или ужина

Кабачок можно назвать одним из самых универсальных овощей. Его жарят, готовят оладьи из кабачков, тушат с другими овощами и мясом в рагу, добавляют в салаты, едят сырыми вместо лапши или запекают в духовке.

Сегодня мы попробуем именно запечь кабачки в духовке по "Бабусиним рецептам". У вас получится очень сытное и вкусное блюдо. Такая хорошая летняя закуска не займет много времени на приготовление.

Как приготовить запеченные кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 шт.;
  • помидоры – 4 шт.;
  • сметана – 200 г;
  • сыр – 100 г;
  • кинза – 2 веточки;
  • укроп – 2 веточки;
  • черный перец – 0,5 ч. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки нужно нарезать кружочками шириной более 1 см.
  2. Нарезать помидоры на кружочки толщиной 3 мм.
  3. Мелко нашинковать кинзу и укроп, пропустить через пресс зубчики чеснока.
  4. Измельчить на маленьких зубчиках терки сыр.
  5. В миску с сыр выложить сметану, нашинкованную зелень, чеснок, черный молотый перец и соль, перемешать до однородности.
  6. Застелить противень пергаментом, смазать подсолнечным маслом. На противень выложить сначала кружочки кабачков. На кабачки положить кружочки помидоров, смазать каждый творожной массой.
  7. Запекать блюдо в духовке при 200 градусах получаса.

Если же хочется похрустеть снеком под фильм, предлагаем прекрасную альтернативу — хрустящие кабачковые палочки. Это простое и сытное блюдо "поселится" в вашем меню.

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#Рецепт #Кабачки #Готовим дома