Не готовьте кабачки по этому рецепту - их будут съедать моментально

Здоровый вариант для обеда или ужина

Кабачок можно назвать одним из самых универсальных овощей. Его жарят, готовят оладьи из кабачков, тушат с другими овощами и мясом в рагу, добавляют в салаты, едят сырыми вместо лапши или запекают в духовке.

Сегодня мы попробуем именно запечь кабачки в духовке по "Бабусиним рецептам". У вас получится очень сытное и вкусное блюдо. Такая хорошая летняя закуска не займет много времени на приготовление.

Как приготовить запеченные кабачки

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.;

помидоры – 4 шт.;

сметана – 200 г;

сыр – 100 г;

кинза – 2 веточки;

укроп – 2 веточки;

черный перец – 0,5 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

подсолнечное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачки нужно нарезать кружочками шириной более 1 см. Нарезать помидоры на кружочки толщиной 3 мм. Мелко нашинковать кинзу и укроп, пропустить через пресс зубчики чеснока. Измельчить на маленьких зубчиках терки сыр. В миску с сыр выложить сметану, нашинкованную зелень, чеснок, черный молотый перец и соль, перемешать до однородности. Застелить противень пергаментом, смазать подсолнечным маслом. На противень выложить сначала кружочки кабачков. На кабачки положить кружочки помидоров, смазать каждый творожной массой. Запекать блюдо в духовке при 200 градусах получаса.

Если же хочется похрустеть снеком под фильм, предлагаем прекрасную альтернативу — хрустящие кабачковые палочки. Это простое и сытное блюдо "поселится" в вашем меню.