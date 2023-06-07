Аромат поднимет всех с постели: рецепт здорового и полезного омлета

Быстро, вкусно и полезно!

Омлет — универсальное блюдо, которое идеально подходит для завтрака. Однако жарить его необязательно: блюдо будет полезнее, если вместо сковороды для его приготовления использовать духовку.

Такой омлет с ветчиной и сыром в духовке по рецепту "Мета" – это очень полезный, сытный и вкусный завтрак. Это нежное и божественное блюдо готовится невероятно легко и быстро, а накормит так, что про голод вы вспомните только к обеду. Так что берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить омлет с сыром и ветчиной в духовке

Ингредиенты:

8 яиц;

100 мл молока;

100 г сыра;

100 г ветчины;

50 г лука репчатого;

50 г сладкого перца;

5 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку с самого начала включите на 200 градусов. Яйца разбейте в миску. Добавьте к ним молоко, соль и перец. Взбейте. Измельчите перец и лук и добавьте к яйцам. Нарежьте ветчину и также добавьте к омлету. Сыр натрите на терке. Добавьте к смеси и перемешайте. Смажьте сливочным маслом форму и влейте туда омлет. Запекайте омлет 20 минут.

Омлет можно приготовить со множеством разнообразных добавок. Удивляйте семью каждый день!