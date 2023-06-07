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Аромат поднимет всех с постели: рецепт здорового и полезного омлета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Невероятно вкусный омлет в духовке Новость обновлена 07 июня 2023, 09:53
Невероятно вкусный омлет в духовке. Фото appetito.com.ua

Быстро, вкусно и полезно!

Омлет — универсальное блюдо, которое идеально подходит для завтрака. Однако жарить его необязательно: блюдо будет полезнее, если вместо сковороды для его приготовления использовать духовку.

Такой омлет с ветчиной и сыром в духовке по рецепту "Мета" – это очень полезный, сытный и вкусный завтрак. Это нежное и божественное блюдо готовится невероятно легко и быстро, а накормит так, что про голод вы вспомните только к обеду. Так что берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить омлет с сыром и ветчиной в духовке

Ингредиенты:

  • 8 яиц;
  • 100 мл молока;
  • 100 г сыра;
  • 100 г ветчины;
  • 50 г лука репчатого;
  • 50 г сладкого перца;
  • 5 г сливочного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Духовку с самого начала включите на 200 градусов.
  2. Яйца разбейте в миску. Добавьте к ним молоко, соль и перец. Взбейте.
  3. Измельчите перец и лук и добавьте к яйцам.
  4. Нарежьте ветчину и также добавьте к омлету.
  5. Сыр натрите на терке. Добавьте к смеси и перемешайте.
  6. Смажьте сливочным маслом форму и влейте туда омлет. Запекайте омлет 20 минут.

Омлет можно приготовить со множеством разнообразных добавок. Удивляйте семью каждый день!

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