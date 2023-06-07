Аромат поднимет всех с постели: рецепт здорового и полезного омлета
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Быстро, вкусно и полезно!
Омлет — универсальное блюдо, которое идеально подходит для завтрака. Однако жарить его необязательно: блюдо будет полезнее, если вместо сковороды для его приготовления использовать духовку.
Такой омлет с ветчиной и сыром в духовке по рецепту "Мета" – это очень полезный, сытный и вкусный завтрак. Это нежное и божественное блюдо готовится невероятно легко и быстро, а накормит так, что про голод вы вспомните только к обеду. Так что берем продукты и начинаем готовить!
Как приготовить омлет с сыром и ветчиной в духовке
Ингредиенты:
- 8 яиц;
- 100 мл молока;
- 100 г сыра;
- 100 г ветчины;
- 50 г лука репчатого;
- 50 г сладкого перца;
- 5 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Духовку с самого начала включите на 200 градусов.
- Яйца разбейте в миску. Добавьте к ним молоко, соль и перец. Взбейте.
- Измельчите перец и лук и добавьте к яйцам.
- Нарежьте ветчину и также добавьте к омлету.
- Сыр натрите на терке. Добавьте к смеси и перемешайте.
- Смажьте сливочным маслом форму и влейте туда омлет. Запекайте омлет 20 минут.
Омлет можно приготовить со множеством разнообразных добавок. Удивляйте семью каждый день!