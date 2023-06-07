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Будете готовить только так: секретный рецепт кабачков

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусное и легкое блюдо
Очень вкусное и легкое блюдо. Фото shuba.life

Может стать отличным перекусом или обедом.

Лето – время, когда кабачки есть буквально в каждом блюде. Если вы уже готовили вкусные кабачки по-французски, обратите внимание на этот рецепт. Кабачки в пивном кляре получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри.

Эти красивые, деликатно хрустящие кружочки кабачков в пивном кляре, обжаренные до золотистого цвета – просто фантастические. Рецептом поделились на Shuba.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Мука пшеничная — 140 г
  • Пиво – 150 мл
  • Масло подсолнечное — 40 мл
  • Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачок моем, сушим и нарезаем кружочками шириной 1 см. Солим, перчим и посыпаем сухим чесноком с двух сторон.
  2. Для кляра смешиваем 100 г муки, яйцо, соль и постепенно вливаем пиво, все время перемешивая. Следует примешать до однородной массы.
  3. Остальную муку насыпаем в тарелочку. Ставим разогреваться сковороду с небольшим количеством растительного масла. Кусочки кабачков обваливаем в муке, затем погружаем в кляр и сразу выкладываем на сковородку.
  4. Готовим с двух сторон к золотистому цвету, где-то по 3 минуты с каждой стороны. Выкладываем на бумажное полотенце.

Бумажные полотенца – это немаловажная часть, если не убрать лишний жир, кляр не будет таким хрустящим. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные творожные баранки.

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#Рецепт #Кабачки #Закуска