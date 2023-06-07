Будете готовить только так: секретный рецепт кабачков

Может стать отличным перекусом или обедом.

Лето – время, когда кабачки есть буквально в каждом блюде. Если вы уже готовили вкусные кабачки по-французски, обратите внимание на этот рецепт. Кабачки в пивном кляре получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри.

Эти красивые, деликатно хрустящие кружочки кабачков в пивном кляре, обжаренные до золотистого цвета – просто фантастические. Рецептом поделились на Shuba.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Мука пшеничная — 140 г

Пиво – 150 мл

Масло подсолнечное — 40 мл

Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу

Способ приготовления:

Кабачок моем, сушим и нарезаем кружочками шириной 1 см. Солим, перчим и посыпаем сухим чесноком с двух сторон. Для кляра смешиваем 100 г муки, яйцо, соль и постепенно вливаем пиво, все время перемешивая. Следует примешать до однородной массы. Остальную муку насыпаем в тарелочку. Ставим разогреваться сковороду с небольшим количеством растительного масла. Кусочки кабачков обваливаем в муке, затем погружаем в кляр и сразу выкладываем на сковородку. Готовим с двух сторон к золотистому цвету, где-то по 3 минуты с каждой стороны. Выкладываем на бумажное полотенце.

Бумажные полотенца – это немаловажная часть, если не убрать лишний жир, кляр не будет таким хрустящим. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные творожные баранки.