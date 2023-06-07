Будете готовить только так: секретный рецепт кабачков
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Может стать отличным перекусом или обедом.
Лето – время, когда кабачки есть буквально в каждом блюде. Если вы уже готовили вкусные кабачки по-французски, обратите внимание на этот рецепт. Кабачки в пивном кляре получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри.
Эти красивые, деликатно хрустящие кружочки кабачков в пивном кляре, обжаренные до золотистого цвета – просто фантастические. Рецептом поделились на Shuba.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Яйца куриные – 1 шт.
- Мука пшеничная — 140 г
- Пиво – 150 мл
- Масло подсолнечное — 40 мл
- Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачок моем, сушим и нарезаем кружочками шириной 1 см. Солим, перчим и посыпаем сухим чесноком с двух сторон.
- Для кляра смешиваем 100 г муки, яйцо, соль и постепенно вливаем пиво, все время перемешивая. Следует примешать до однородной массы.
- Остальную муку насыпаем в тарелочку. Ставим разогреваться сковороду с небольшим количеством растительного масла. Кусочки кабачков обваливаем в муке, затем погружаем в кляр и сразу выкладываем на сковородку.
- Готовим с двух сторон к золотистому цвету, где-то по 3 минуты с каждой стороны. Выкладываем на бумажное полотенце.
Бумажные полотенца – это немаловажная часть, если не убрать лишний жир, кляр не будет таким хрустящим. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные творожные баранки.