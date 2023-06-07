Невероятная горячая закуска без мяса: рецепт быстрого грибного рулета

Гости будут спрашивать рецепт

Закуски к праздничному столу – это всегда мрака. Хочется приготовить как можно больше, но и времени они отнимают немало. Если вы готовили вкусные конвертики из молодой капусты, обратите внимание на этот рецепт грибного рулета.

В качестве начинки здесь использованы шампиньоны, но можно использовать любые другие грибы. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 г

Кабачки — 2 шт

Укроп – пучок

Яйца — 2 шт

Мука – 3-4 столовые ложки

Масло для жарки

Способ приготовления:

Моем грибы и режем их небольшими кусочками. Выкладываем на разогретую с маслом сковородку. Обжариваем на среднем огне 5 минут. Добавляем соль и сметану. Все перемешиваем и тушим без крышки на среднем огне. В глубокую тарелку натираем кабачки. Подсаливаем, оставляем на 5 мин постоять и отжимаем от лишнего сока. Добавляем яйца. Режем укроп. Добавляем к кабачкам, солим, перчим. Сюда же высыпаем пшеничную муку. Перемешиваем все до однородной смеси. Тесто выходит, как густая сметана. Противень застилаем листом пергамента. Выливаем тесто, равномерно распределяем. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Вынимаем лепешку и даем ему до половины остыть (чтобы было комфортно брать в руки). Переводим его на пищевую пленку. Затем осторожно снимаем с него пергамент. Далее выкладываем на запеченное тесто обжаренные грибы. Посыпаем их натертым сыром. Помогая себе плёнкой, заворачиваем ингредиенты в плотный рулет. Кладем в холодильник. Перед подачей освобождаем рулет от пленки, перекладываем швом вниз в форму для запекания. Сверху выкладываем полоски твердого творога. Ставим в духовку на 5 минут, чтобы творог расплавился.

Блюдо получается невероятно вкусным. Можно даже сделать ее накануне и за несколько минут до застолья поставить в духовку. Также мы рассказывали, как готовить вкусные соленые сырники.