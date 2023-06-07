Невероятная горячая закуска без мяса: рецепт быстрого грибного рулета
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Гости будут спрашивать рецепт
Закуски к праздничному столу – это всегда мрака. Хочется приготовить как можно больше, но и времени они отнимают немало. Если вы готовили вкусные конвертики из молодой капусты, обратите внимание на этот рецепт грибного рулета.
В качестве начинки здесь использованы шампиньоны, но можно использовать любые другие грибы. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 300 г
- Кабачки — 2 шт
- Укроп – пучок
- Яйца — 2 шт
- Мука – 3-4 столовые ложки
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Моем грибы и режем их небольшими кусочками. Выкладываем на разогретую с маслом сковородку. Обжариваем на среднем огне 5 минут. Добавляем соль и сметану. Все перемешиваем и тушим без крышки на среднем огне.
- В глубокую тарелку натираем кабачки. Подсаливаем, оставляем на 5 мин постоять и отжимаем от лишнего сока. Добавляем яйца.
- Режем укроп. Добавляем к кабачкам, солим, перчим.
- Сюда же высыпаем пшеничную муку. Перемешиваем все до однородной смеси. Тесто выходит, как густая сметана.
- Противень застилаем листом пергамента. Выливаем тесто, равномерно распределяем. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- Вынимаем лепешку и даем ему до половины остыть (чтобы было комфортно брать в руки). Переводим его на пищевую пленку. Затем осторожно снимаем с него пергамент.
- Далее выкладываем на запеченное тесто обжаренные грибы. Посыпаем их натертым сыром. Помогая себе плёнкой, заворачиваем ингредиенты в плотный рулет.
- Кладем в холодильник. Перед подачей освобождаем рулет от пленки, перекладываем швом вниз в форму для запекания. Сверху выкладываем полоски твердого творога. Ставим в духовку на 5 минут, чтобы творог расплавился.
Блюдо получается невероятно вкусным. Можно даже сделать ее накануне и за несколько минут до застолья поставить в духовку. Также мы рассказывали, как готовить вкусные соленые сырники.