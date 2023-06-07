Тяп-ляп – и готово: рецепт супербыстрых ореховых конфет

Про магазинные сладости можно забыть

У простых домашних десертов, кроме экономии, есть еще одно преимущество — вы точно знаете, что положили туда качественные продукты. Если вы уже готовили яркие морковные цукаты, обратите внимание на этот рецепт шоколадных конфет.

Они очень просто готовятся и долго сохраняются. Шоколад можно брать тот, вкус которого вам нравится. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

шоколад – 20 г;

масло – 30 г;

вареная сгущенка — 00 г;

фисташки – 120 г.

Способ приготовления:

Поломайте шоколад на куски. Положите в один сосуд вместе со сгущенкой и маслом. Поставьте на водяную баню и растопите. Вымешайте до однородной глянцевой массы. Орехи обжарьте и измельчите – ножом или блендером. Добавьте измельченные орехи. Перемешайте еще раз. Возьмите противень, застелите его пленкой. Вылейте смесь, пусть остынет до комнатной температуры. Поставьте в холодильник, чтобы масса затвердела.

Через несколько часов нарежьте порционными кусочками. В холодильнике, в отдельном контейнере, такие сладости могут храниться 7 дней. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное клубничное желе.