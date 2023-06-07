Тяп-ляп – и готово: рецепт супербыстрых ореховых конфет
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Про магазинные сладости можно забыть
У простых домашних десертов, кроме экономии, есть еще одно преимущество — вы точно знаете, что положили туда качественные продукты. Если вы уже готовили яркие морковные цукаты, обратите внимание на этот рецепт шоколадных конфет.
Они очень просто готовятся и долго сохраняются. Шоколад можно брать тот, вкус которого вам нравится. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- шоколад – 20 г;
- масло – 30 г;
- вареная сгущенка — 00 г;
- фисташки – 120 г.
Способ приготовления:
- Поломайте шоколад на куски. Положите в один сосуд вместе со сгущенкой и маслом.
- Поставьте на водяную баню и растопите. Вымешайте до однородной глянцевой массы.
- Орехи обжарьте и измельчите – ножом или блендером. Добавьте измельченные орехи. Перемешайте еще раз.
- Возьмите противень, застелите его пленкой. Вылейте смесь, пусть остынет до комнатной температуры. Поставьте в холодильник, чтобы масса затвердела.
Через несколько часов нарежьте порционными кусочками. В холодильнике, в отдельном контейнере, такие сладости могут храниться 7 дней. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное клубничное желе.