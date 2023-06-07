Легкий ужин на всю семью за 3 минуты: рецепт сытной намазки

Понадобится всего несколько простых продуктов

Рассказываем об очень простом рецепте намазки на бутерброды. Она готовится несколько минут, и подойдет для утоления голода в любое время суток. Также мы рассказывали, как готовить быстрые конфеты с орешками.

Такую пасту можно мазать на любой понравившийся вам хлеб. Также вкуснее будет, если немного обжарить его на сковороде. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

2 плавленых сырка;

1 банка шпрот;

1 ст.л. дижонской горчицы (в зернах);

соль и перец по вкусу;

петрушка.

Способ приготовления:

Составляем все продукты, кроме петрушки, в чашу блендера. Перемешиваем. Взбиваем. Если нет блендера – воспользуйтесь вилкой. Масса будет не такой однородной, но не менее вкусной. На этом этапе пробуем на соль и перец. Можно добавить и другие специи. Петрушку моем, просушиваем. Мелко режем и смешиваем с однородной рыбной массой. Намазка готова. Осталось только намазать ее на хлеб.

Выходят вкусные сытные бутерброды, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни малых. Для сочности можно украсить их помидорами. Также мы рассказывали, как правильно хранить разные виды зелени.