За эти крылышки душу продать можно: невероятное запеченное объедение

Простые продукты делают курицу просто божественной

Мы рассказывали, как вкусно приготовить крылышки на мангале. Но и в духовке они получатся не менее вкусными – если знать определенные нюансы приготовления и использовать проверенный рецепт.

Вместе с порталом "Она" рассказываем, как запечь куриные крылышки с горчицей и хреном. Они очень аппетитны с виду и ароматны.

Ингредиенты:

850 г куриных крылышек;

50 г зернистой горчицы;

30 г столового хрена;

0,5 ч. л. сушеного базилика;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные крылышки тщательно промываем, обсушиваем. Добавляем соль, перец и специи, сушеный базилик, хрен и горчицу. Все тщательно проходим руками – чтобы заправка покрыла все крылышки равномерно. Оставляем мариноваться примерно на час. Когда это время истечет, включаем духовку – она должна быть разогретой. Форму для запекания застилаем фольгой. Выкладываем туда замаринованные крылышки. Ставим в духовку. Время приготовления – ориентировочно 40 минут при температуре 180 градусов.

Готовые крылышки можно сразу подавать на стол. Также мы рассказывали, как готовить вкусные конвертики из молодой капусты.