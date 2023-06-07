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За эти крылышки душу продать можно: невероятное запеченное объедение

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Простой рецепт горячей закуски
Простой рецепт горячей закуски. Фото Meta.ua

Простые продукты делают курицу просто божественной

Мы рассказывали, как вкусно приготовить крылышки на мангале. Но и в духовке они получатся не менее вкусными – если знать определенные нюансы приготовления и использовать проверенный рецепт.

Вместе с порталом "Она" рассказываем, как запечь куриные крылышки с горчицей и хреном. Они очень аппетитны с виду и ароматны.

Ингредиенты:

  • 850 г куриных крылышек;
  • 50 г зернистой горчицы;
  • 30 г столового хрена;
  • 0,5 ч. л. сушеного базилика;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриные крылышки тщательно промываем, обсушиваем. Добавляем соль, перец и специи, сушеный базилик, хрен и горчицу.
  2. Все тщательно проходим руками – чтобы заправка покрыла все крылышки равномерно. Оставляем мариноваться примерно на час.
  3. Когда это время истечет, включаем духовку – она должна быть разогретой. Форму для запекания застилаем фольгой. Выкладываем туда замаринованные крылышки.
  4. Ставим в духовку. Время приготовления – ориентировочно 40 минут при температуре 180 градусов.

Готовые крылышки можно сразу подавать на стол. Также мы рассказывали, как готовить вкусные конвертики из молодой капусты.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Закуска #Крылышки