Просто смешайте все ингредиенты: блины с секретом по этому рецепту съедят до последнего кусочка
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Подвиньтесь, другие завтраки — вы будете начинать день только с этих блинов
Любите начинать утро с аппетитных блинов? Тогда вам обязательно нужно отведать эти морковно-апельсиновые блины!
Для этих блинов по рецепту Shuba вам понадобятся мука, молоко, яйца, сахар, морковь и апельсин. Всего несколько простых движений и вы получите впечатляющий результат — ярко-желтые морковно-апельсиновые блины, которые вызывают аппетит одним лишь своим видом.
Как приготовить морковно-апельсиновые блины
Ингредиенты на 6 порций:
- морковь — 2 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 40 г;
- мука пшеничная — 130 г;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Способ приготовления:
- Морковь и апельсин помойте и очистите. Морковь нарежьте кусочками и положите в чашу блендера. Добавьте молоко и перебейте до получения однородной массы.
- Из апельсина выжмите сок, а из кожуры натрите 20 г цедры.
- В миске соедините морковное молоко, апельсиновый сок и цедру, яйца, сахар, муку и перемешайте до однородности.
- Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон, по 2 минуты с каждой, до золотистого цвета.
Прекрасное дополнение к вкусным блинам — сгущенное молоко, приготовленное собственными руками. Приятного аппетита!