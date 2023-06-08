Просто смешайте все ингредиенты: блины с секретом по этому рецепту съедят до последнего кусочка

Подвиньтесь, другие завтраки — вы будете начинать день только с этих блинов

Любите начинать утро с аппетитных блинов? Тогда вам обязательно нужно отведать эти морковно-апельсиновые блины!

Для этих блинов по рецепту Shuba вам понадобятся мука, молоко, яйца, сахар, морковь и апельсин. Всего несколько простых движений и вы получите впечатляющий результат — ярко-желтые морковно-апельсиновые блины, которые вызывают аппетит одним лишь своим видом.

Как приготовить морковно-апельсиновые блины

Ингредиенты на 6 порций:

морковь — 2 шт.;

апельсин — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 40 г;

мука пшеничная — 130 г;

масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

Морковь и апельсин помойте и очистите. Морковь нарежьте кусочками и положите в чашу блендера. Добавьте молоко и перебейте до получения однородной массы. Из апельсина выжмите сок, а из кожуры натрите 20 г цедры. В миске соедините морковное молоко, апельсиновый сок и цедру, яйца, сахар, муку и перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон, по 2 минуты с каждой, до золотистого цвета.

Прекрасное дополнение к вкусным блинам — сгущенное молоко, приготовленное собственными руками. Приятного аппетита!