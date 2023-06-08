Как пожарить картошку, чтобы просили еще: блюдо по этому рецепту покорит с первого кусочка

Вряд ли кто-то сможет отказаться от такого блюда

Разве есть что-нибудь попроще, чем приготовление картофеля? При всей простоте это блюдо любит практически каждый.

Чтобы картофель получился с хрустящей корочкой, ароматной и рассыпчатой, советуем воспользоваться рецептом "СОДа". Так вы приготовите просто и быстро аппетитное блюдо.

Как пожарить картофель с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

картофель, 1 кг;

лук, 100 – 200 г;

соль, чеснок, перец — по вкусу;

растительное масло - 40 г.

Способ приготовления:

Картошку чистим, промываем. Картофель нужно порезать кусочками и снова промыть под теплой или горячей водой – это помогает быстрее удалить крахмал и при жарке получить хрустящую корочку. А чтобы картофель не брызгался во время жарки, его необходимо просушить. Разогреваем сковороду. Лучше всего для жарки картофеля подойдет чугунная – тогда клубень не пригорит. Вливаем масло и разогреваем, добавляем кусочки чеснока и немного их обжариваем и вынимаем. Бросаем картофель, жарим в среднем по 4 минуты с каждой стороны. Добавляем чеснок, жарим пару минут и снимаем. Чтобы картофель подошел, оставляем на несколько минут под крышкой. Если любите более мягкий клубень – необходимо оставить под крышкой на 5 минут. Солить нужно готовый картофель. Если добавить соль в начале или внутри процесса приготовления, картофель просто распадется и не будет вкусной корочки.

Оказывается, чтобы пожарить вкусный картофель, нужно его правильно нарезать. Воспользуйтесь одним лайфхаком и делайте это быстро!