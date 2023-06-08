Как пожарить картошку, чтобы просили еще: блюдо по этому рецепту покорит с первого кусочка
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Вряд ли кто-то сможет отказаться от такого блюда
Разве есть что-нибудь попроще, чем приготовление картофеля? При всей простоте это блюдо любит практически каждый.
Чтобы картофель получился с хрустящей корочкой, ароматной и рассыпчатой, советуем воспользоваться рецептом "СОДа". Так вы приготовите просто и быстро аппетитное блюдо.
Как пожарить картофель с хрустящей корочкой
Ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- лук, 100 – 200 г;
- соль, чеснок, перец — по вкусу;
- растительное масло - 40 г.
Способ приготовления:
- Картошку чистим, промываем. Картофель нужно порезать кусочками и снова промыть под теплой или горячей водой – это помогает быстрее удалить крахмал и при жарке получить хрустящую корочку. А чтобы картофель не брызгался во время жарки, его необходимо просушить.
- Разогреваем сковороду. Лучше всего для жарки картофеля подойдет чугунная – тогда клубень не пригорит.
- Вливаем масло и разогреваем, добавляем кусочки чеснока и немного их обжариваем и вынимаем.
- Бросаем картофель, жарим в среднем по 4 минуты с каждой стороны. Добавляем чеснок, жарим пару минут и снимаем.
- Чтобы картофель подошел, оставляем на несколько минут под крышкой. Если любите более мягкий клубень – необходимо оставить под крышкой на 5 минут.
- Солить нужно готовый картофель. Если добавить соль в начале или внутри процесса приготовления, картофель просто распадется и не будет вкусной корочки.
Оказывается, чтобы пожарить вкусный картофель, нужно его правильно нарезать. Воспользуйтесь одним лайфхаком и делайте это быстро!