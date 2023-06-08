От такого лука у вас потекут не слезы, а слюни: рецепт необычного фаршированного блюда

Легкость в приготовлении — вкуснятина на столе

Вы плачете от обычного лука? Приготовьтесь, от такого фаршированного лука у вас потекут слюнки.

Это блюдо по рецепту Shuba идеально для тех, кто хочет есть и наслаждаться вкусом. Его плюс — легкость приготовления: начиненный обжаренной куриной печенью просто нужно запечь в духовке. Такой лук покорит всех своей неподдельной простотой. Ну что, попробуем?

Как приготовить лук, фаршированный куриной печенью

Ингредиенты на 4 порции:

лук репчатый — 8 шт.;

куриная печень — 250 г;

масло сливочное — 60 г;

твердый сыр — 40 г;

панировочные сухари — 30 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите лук среднего размера, срезав верхушки, и положите на 2 минуты в кипяток. Затем достаньте и выньте из лука серединку, чтобы осталось три верхних слоя. Сердцевины лука мелко нашинкуйте. Печень очистите от плёнок, помойте и измельчите в блендере. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук с печенью в течение 5-7 минут. Посолите, поперчите и перемешайте. Наполните луковицы фаршем и выложите в форму для запекания. Посыпьте сухарями и тертым сыром. Влейте в форму 4 ст. л. воды и запекайте в духовке, разогретой до 200°C, 20 минут.

Лук, фаршированный куриной печенью, можно подавать как основное блюдо, так и как гарнир к картофельному пюре. Ешьте и наслаждайтесь!