От такого лука у вас потекут не слезы, а слюни: рецепт необычного фаршированного блюда
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Легкость в приготовлении — вкуснятина на столе
Вы плачете от обычного лука? Приготовьтесь, от такого фаршированного лука у вас потекут слюнки.
Это блюдо по рецепту Shuba идеально для тех, кто хочет есть и наслаждаться вкусом. Его плюс — легкость приготовления: начиненный обжаренной куриной печенью просто нужно запечь в духовке. Такой лук покорит всех своей неподдельной простотой. Ну что, попробуем?
Как приготовить лук, фаршированный куриной печенью
Ингредиенты на 4 порции:
- лук репчатый — 8 шт.;
- куриная печень — 250 г;
- масло сливочное — 60 г;
- твердый сыр — 40 г;
- панировочные сухари — 30 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите лук среднего размера, срезав верхушки, и положите на 2 минуты в кипяток. Затем достаньте и выньте из лука серединку, чтобы осталось три верхних слоя.
- Сердцевины лука мелко нашинкуйте. Печень очистите от плёнок, помойте и измельчите в блендере.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук с печенью в течение 5-7 минут. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Наполните луковицы фаршем и выложите в форму для запекания. Посыпьте сухарями и тертым сыром. Влейте в форму 4 ст. л. воды и запекайте в духовке, разогретой до 200°C, 20 минут.
Лук, фаршированный куриной печенью, можно подавать как основное блюдо, так и как гарнир к картофельному пюре. Ешьте и наслаждайтесь!