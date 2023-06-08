Ни грамма мяса в этих котлетах: гости долго будут угадывать, из чего эти биточки
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Порадуйте ваши желудки вкусными котлетами
Лето — пора кабачков. Эти овощи небольшого размера, с ярко-зеленой кожурой, с крошечными, почти невидимыми семенами и упругой, сочной мякотью как будто созданы специально для котлет. Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях, а вот сегодня попробуем овощные биточки.
Это блюдо по рецепту Shuba не оставит вас равнодушными. Готовится оно недолго, затрат на приготовление немного, да еще и полезное — не котлеты, а радость гурмана!
Как приготовить кабачковые котлеты
Ингредиенты на 2 порции:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, вытереть насухо бумажным полотенцем. Натереть на мелкую терку.
- Отжать жидкость, добавить яйцо, соль, перец, пару столовых ложек муки или панировочных сухарей. Все хорошо перемешать ложкой и быстро выложить ложкой на раскаленную сковороду.
- Жарить до загорелой корочки с обеих сторон. Перед подачей выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишнее масло.
Любители кабачков, порадуйте своих родных этим блюдом по-французски. Вряд ли близкие догадаются, из чего оно.