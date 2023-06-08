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Ни грамма мяса в этих котлетах: гости долго будут угадывать, из чего эти биточки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие кабачковые котлеты спасут от голода
Такие кабачковые котлеты спасут от голода. Фото shuba.life

Порадуйте ваши желудки вкусными котлетами

Лето — пора кабачков. Эти овощи небольшого размера, с ярко-зеленой кожурой, с крошечными, почти невидимыми семенами и упругой, сочной мякотью как будто созданы специально для котлет. Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях, а вот сегодня попробуем овощные биточки.

Это блюдо по рецепту Shuba не оставит вас равнодушными. Готовится оно недолго, затрат на приготовление немного, да еще и полезное — не котлеты, а радость гурмана!

Как приготовить кабачковые котлеты

Ингредиенты на 2 порции:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, вытереть насухо бумажным полотенцем. Натереть на мелкую терку.
  2. Отжать жидкость, добавить яйцо, соль, перец, пару столовых ложек муки или панировочных сухарей. Все хорошо перемешать ложкой и быстро выложить ложкой на раскаленную сковороду.
  3. Жарить до загорелой корочки с обеих сторон. Перед подачей выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишнее масло.

Любители кабачков, порадуйте своих родных этим блюдом по-французски. Вряд ли близкие догадаются, из чего оно.

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#Рецепт #Кабачки #Котлеты #Готовим дома