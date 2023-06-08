Танцующий десерт: доставьте детям удовольствие творожным суфле из мультфильма "Красавица и чудовище"
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Для такого десерта вам понадобиться немного продуктов и сил
Белль из известного мультфильма "Красавица и Чудовище" попала в необычный волшебный замок. К девушке обращается подсвечник и предлагает сесть за стол. Дальше начинается настоящее шоу: салфетки развлекаются, чайники поют, а творожное суфле танцует.
Именно это блюдо мы с "Мета" и попытаемся повторить. Вам понадобиться только пять ингредиентов и немного времени. Гарантируем — приготовив раз, вы захотите творожное суфле еще! Поэтому берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить творожное суфле из мультфильма "Красавица и чудовище"
Ингредиенты:
- сливочное масло — 50 г;
- молоко — 250 мл;
- мука — 50 г;
- творог — 150 г;
- яйца — 2 шт.
Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло, помешивая венчиком добавить муку.
- Постепенно вливать в массу молоко, перемешивая.
- Добавить творог и подождать, пока он станет однородным.
- Снять с огня и добавить два желтка.
- Белки взбить до пышных пиков и тоже отправить в творожную массу.
- Перемешать и распределить будущее суфле по формочкам.
- Выпекать суфле в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.
А чтобы суфле долго не черствело, добавьте всего один ингредиент. Таким образом вкуснятина будет долгое время свежей.