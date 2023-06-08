Танцующий десерт: доставьте детям удовольствие творожным суфле из мультфильма "Красавица и чудовище"

Для такого десерта вам понадобиться немного продуктов и сил

Белль из известного мультфильма "Красавица и Чудовище" попала в необычный волшебный замок. К девушке обращается подсвечник и предлагает сесть за стол. Дальше начинается настоящее шоу: салфетки развлекаются, чайники поют, а творожное суфле танцует.

Именно это блюдо мы с "Мета" и попытаемся повторить. Вам понадобиться только пять ингредиентов и немного времени. Гарантируем — приготовив раз, вы захотите творожное суфле еще! Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить творожное суфле из мультфильма "Красавица и чудовище"

Ингредиенты:

сливочное масло — 50 г;

молоко — 250 мл;

мука — 50 г;

творог — 150 г;

яйца — 2 шт.

Способ приготовления:

Растопить сливочное масло, помешивая венчиком добавить муку. Постепенно вливать в массу молоко, перемешивая. Добавить творог и подождать, пока он станет однородным. Снять с огня и добавить два желтка. Белки взбить до пышных пиков и тоже отправить в творожную массу. Перемешать и распределить будущее суфле по формочкам. Выпекать суфле в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.

А чтобы суфле долго не черствело, добавьте всего один ингредиент. Таким образом вкуснятина будет долгое время свежей.