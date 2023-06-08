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Танцующий десерт: доставьте детям удовольствие творожным суфле из мультфильма "Красавица и чудовище"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Дети обрадуются такому творожному суфле
Дети обрадуются такому творожному суфле. Фото Скриншот видео

Для такого десерта вам понадобиться немного продуктов и сил

Белль из известного мультфильма "Красавица и Чудовище" попала в необычный волшебный замок. К девушке обращается подсвечник и предлагает сесть за стол. Дальше начинается настоящее шоу: салфетки развлекаются, чайники поют, а творожное суфле танцует.

Именно это блюдо мы с "Мета" и попытаемся повторить. Вам понадобиться только пять ингредиентов и немного времени. Гарантируем — приготовив раз, вы захотите творожное суфле еще! Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить творожное суфле из мультфильма "Красавица и чудовище"

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 50 г;
  • молоко — 250 мл;
  • мука — 50 г;
  • творог — 150 г;
  • яйца — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Растопить сливочное масло, помешивая венчиком добавить муку.
  2. Постепенно вливать в массу молоко, перемешивая.
  3. Добавить творог и подождать, пока он станет однородным.
  4. Снять с огня и добавить два желтка.
  5. Белки взбить до пышных пиков и тоже отправить в творожную массу.
  6. Перемешать и распределить будущее суфле по формочкам.
  7. Выпекать суфле в разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.

А чтобы суфле долго не черствело, добавьте всего один ингредиент. Таким образом вкуснятина будет долгое время свежей.

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