Укр

Для пиццы по этому рецепту вы будете выращивать кабачки даже в квартире

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пицца - лучшее, что можно приготовить из кабачков
Пицца - лучшее, что можно приготовить из кабачков. Фото shuba.life

Сытное, вкусное и интересное блюдо

Хотите действительно чего-то необычного, но мегавкусного, чтобы сразу приготовить и вторую порцию? Тогда скорее бегите за кабачками!

Тесто для пиццы кабачковой пиццы по рецепту Shuba готовится не только из муки — туда добавляются тертые кабачки. В таком случае оно получается рыхлым и мягким. Для начинки можно взять любые продукты в зависимости от ваших вкусов и фантазии: от мяса и колбас до овощей и зелени. Пицца идеально подойдет для перекуса, полноценного обеда или ужина под просмотр кино.

Как приготовить кабачковую пиццу

Ингредиенты на 8 порций:

  • кабачки — 500 г;
  • мука пшеничная — 7 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • томаты — 3 шт.;
  • соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Для начинки:

  • томат красный — 1 шт.;
  • базилик — 15 г;
  • адыгейский сыр — 50 г;
  • пармезан тертый — 50 г;
  • цукини — 0.5 шт.;
  • кетчуп — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки промойте, обсушите, отрежьте попки и натрите на грубой терке. Выделившийся сок отжимать не надо.
  2. Томаты помойте, обсушите, нарежьте мелкими кубиками. Чеснок почистите и выдавите через пресс. Зелень вымойте, просушите и мелко нашинкуйте.
  3. В большой миске смешайте тертые кабачки, яйца, порезанные томаты, зелень, сметану, чеснок, соль и перец по вкусу. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
  4. Выложите полученное тесто на застеленный пергаментной бумагой противень.
  5. Для начинки томат помойте и нарежьте тонкими полукольцами и выложите на тесто сверху. Положите базилик и сыр. Половинку цукини помойте и нарежьте тонкими кружочками, тоже выложите сверху.
  6. Отправьте запекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку на 20-30 минут.

Пиццу подавайте на стол сразу с любимым соусом. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Пицца #Пицца сезона #Готовим дома