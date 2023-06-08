Для пиццы по этому рецепту вы будете выращивать кабачки даже в квартире

Сытное, вкусное и интересное блюдо

Хотите действительно чего-то необычного, но мегавкусного, чтобы сразу приготовить и вторую порцию? Тогда скорее бегите за кабачками!

Тесто для пиццы кабачковой пиццы по рецепту Shuba готовится не только из муки — туда добавляются тертые кабачки. В таком случае оно получается рыхлым и мягким. Для начинки можно взять любые продукты в зависимости от ваших вкусов и фантазии: от мяса и колбас до овощей и зелени. Пицца идеально подойдет для перекуса, полноценного обеда или ужина под просмотр кино.

Как приготовить кабачковую пиццу

Ингредиенты на 8 порций:

кабачки — 500 г;

мука пшеничная — 7 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

яйца куриные — 3 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

томаты — 3 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Для начинки:

томат красный — 1 шт.;

базилик — 15 г;

адыгейский сыр — 50 г;

пармезан тертый — 50 г;

цукини — 0.5 шт.;

кетчуп — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки промойте, обсушите, отрежьте попки и натрите на грубой терке. Выделившийся сок отжимать не надо. Томаты помойте, обсушите, нарежьте мелкими кубиками. Чеснок почистите и выдавите через пресс. Зелень вымойте, просушите и мелко нашинкуйте. В большой миске смешайте тертые кабачки, яйца, порезанные томаты, зелень, сметану, чеснок, соль и перец по вкусу. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Выложите полученное тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Для начинки томат помойте и нарежьте тонкими полукольцами и выложите на тесто сверху. Положите базилик и сыр. Половинку цукини помойте и нарежьте тонкими кружочками, тоже выложите сверху. Отправьте запекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку на 20-30 минут.

Пиццу подавайте на стол сразу с любимым соусом. Приятного аппетита!