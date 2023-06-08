Для пиццы по этому рецепту вы будете выращивать кабачки даже в квартире
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сытное, вкусное и интересное блюдо
Хотите действительно чего-то необычного, но мегавкусного, чтобы сразу приготовить и вторую порцию? Тогда скорее бегите за кабачками!
Тесто для пиццы кабачковой пиццы по рецепту Shuba готовится не только из муки — туда добавляются тертые кабачки. В таком случае оно получается рыхлым и мягким. Для начинки можно взять любые продукты в зависимости от ваших вкусов и фантазии: от мяса и колбас до овощей и зелени. Пицца идеально подойдет для перекуса, полноценного обеда или ужина под просмотр кино.
Как приготовить кабачковую пиццу
Ингредиенты на 8 порций:
- кабачки — 500 г;
- мука пшеничная — 7 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- яйца куриные — 3 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- томаты — 3 шт.;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Для начинки:
- томат красный — 1 шт.;
- базилик — 15 г;
- адыгейский сыр — 50 г;
- пармезан тертый — 50 г;
- цукини — 0.5 шт.;
- кетчуп — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки промойте, обсушите, отрежьте попки и натрите на грубой терке. Выделившийся сок отжимать не надо.
- Томаты помойте, обсушите, нарежьте мелкими кубиками. Чеснок почистите и выдавите через пресс. Зелень вымойте, просушите и мелко нашинкуйте.
- В большой миске смешайте тертые кабачки, яйца, порезанные томаты, зелень, сметану, чеснок, соль и перец по вкусу. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
- Выложите полученное тесто на застеленный пергаментной бумагой противень.
- Для начинки томат помойте и нарежьте тонкими полукольцами и выложите на тесто сверху. Положите базилик и сыр. Половинку цукини помойте и нарежьте тонкими кружочками, тоже выложите сверху.
- Отправьте запекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку на 20-30 минут.
Пиццу подавайте на стол сразу с любимым соусом. Приятного аппетита!