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Тесто не порвется и не разварится: рецепт идеальных вареников с клубникой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Самые вкусные вареники
Самые вкусные вареники. Фото Смачно24

Это тесто на кефире просто невероятное

Мы рассказывали, как готовить вкусные шоколадные вареники с вишнями. Теперь наступило "звездное время" клубники.

Вместе с "1 минута" делимся рецептом вкусных и пышных вареников на кефире. Блюдо с клубникой – идеальный вариант для летнего обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • кефир – 250 г;
  • растительное масло – 1 ст.л;
  • соль – 1 щепотка
  • мука – 350 г. + 50 г для припиливания стола;
  • сода пищевая – полчайной ложки.
  • клубника – 400 г;
  • сахар – 100 г
  • крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. В большой сосуд выливаем кефир, добавляем соль и растительное масло и перемешиваем. Отдельно смешиваем просеянную муку с содой. Постепенно добавляем муку в смесь кефира. Замешиваем мягкое и эластичное тесто.
  2. Накрываем его пищевой плёнкой и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. В это время займемся начинкой.
  3. Клубнику хорошо промываем, обрываем чашелистики. Режем ягоды пополам или четвертинками. В отдельном сосуде смешиваем сахар и крахмал.
  4. Формируем вареники. Стол посыпаем муку и еще раз хорошо обходим тесто. Раскатываем его в тоненький пласт. Вырезаем кружочки – вырубкой или обычным стаканом.
  5. На каждую заготовку кладем несколько кусочков клубники, посыпаем сахарно-крахмальной смесью (примерно полчайной ложки на вареник). Защипываем края.
  6. Лучше всего такие вареники готовить на пару. Если у вас нет пароварки, можно использовать металлический дуршлаг или другую металлическую конструкцию и устанавливать ее поверх кипящей воды.
  7. На пару вареников готовятся 6-7 минут. Готовые вареники растут в объеме и становятся очень рыхлыми и нежными.

Готовые вареники смазываем сливочным маслом. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников с маком.

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#Вареники #Рецепт #Клубника