Тесто не порвется и не разварится: рецепт идеальных вареников с клубникой
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Это тесто на кефире просто невероятное
Мы рассказывали, как готовить вкусные шоколадные вареники с вишнями. Теперь наступило "звездное время" клубники.
Вместе с "1 минута" делимся рецептом вкусных и пышных вареников на кефире. Блюдо с клубникой – идеальный вариант для летнего обеда или ужина.
Ингредиенты:
- кефир – 250 г;
- растительное масло – 1 ст.л;
- соль – 1 щепотка
- мука – 350 г. + 50 г для припиливания стола;
- сода пищевая – полчайной ложки.
- клубника – 400 г;
- сахар – 100 г
- крахмал – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- В большой сосуд выливаем кефир, добавляем соль и растительное масло и перемешиваем. Отдельно смешиваем просеянную муку с содой. Постепенно добавляем муку в смесь кефира. Замешиваем мягкое и эластичное тесто.
- Накрываем его пищевой плёнкой и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. В это время займемся начинкой.
- Клубнику хорошо промываем, обрываем чашелистики. Режем ягоды пополам или четвертинками. В отдельном сосуде смешиваем сахар и крахмал.
- Формируем вареники. Стол посыпаем муку и еще раз хорошо обходим тесто. Раскатываем его в тоненький пласт. Вырезаем кружочки – вырубкой или обычным стаканом.
- На каждую заготовку кладем несколько кусочков клубники, посыпаем сахарно-крахмальной смесью (примерно полчайной ложки на вареник). Защипываем края.
- Лучше всего такие вареники готовить на пару. Если у вас нет пароварки, можно использовать металлический дуршлаг или другую металлическую конструкцию и устанавливать ее поверх кипящей воды.
- На пару вареников готовятся 6-7 минут. Готовые вареники растут в объеме и становятся очень рыхлыми и нежными.
Готовые вареники смазываем сливочным маслом. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников с маком.