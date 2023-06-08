Тесто не порвется и не разварится: рецепт идеальных вареников с клубникой

Это тесто на кефире просто невероятное

Мы рассказывали, как готовить вкусные шоколадные вареники с вишнями. Теперь наступило "звездное время" клубники.

Вместе с "1 минута" делимся рецептом вкусных и пышных вареников на кефире. Блюдо с клубникой – идеальный вариант для летнего обеда или ужина.

Ингредиенты:

кефир – 250 г;

растительное масло – 1 ст.л;

соль – 1 щепотка

мука – 350 г. + 50 г для припиливания стола;

сода пищевая – полчайной ложки.

клубника – 400 г;

сахар – 100 г

крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

В большой сосуд выливаем кефир, добавляем соль и растительное масло и перемешиваем. Отдельно смешиваем просеянную муку с содой. Постепенно добавляем муку в смесь кефира. Замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем его пищевой плёнкой и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. В это время займемся начинкой. Клубнику хорошо промываем, обрываем чашелистики. Режем ягоды пополам или четвертинками. В отдельном сосуде смешиваем сахар и крахмал. Формируем вареники. Стол посыпаем муку и еще раз хорошо обходим тесто. Раскатываем его в тоненький пласт. Вырезаем кружочки – вырубкой или обычным стаканом. На каждую заготовку кладем несколько кусочков клубники, посыпаем сахарно-крахмальной смесью (примерно полчайной ложки на вареник). Защипываем края. Лучше всего такие вареники готовить на пару. Если у вас нет пароварки, можно использовать металлический дуршлаг или другую металлическую конструкцию и устанавливать ее поверх кипящей воды. На пару вареников готовятся 6-7 минут. Готовые вареники растут в объеме и становятся очень рыхлыми и нежными.

Готовые вареники смазываем сливочным маслом. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников с маком.