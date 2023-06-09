Гости сначала подумают, что это десерт: секретный рецепт кексов-обманок
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Полчаса — и необычное блюдо готово!
Хотите удивить своих гостей? Тогда приготовьте эти кексы с "глазурью". Но сладким десертом они покажутся только до первой пробы — на самом деле это мясные кексы с картофельным пюре!
Простое в приготовлении блюдо по рецепту Shuba — вкуснее привычного мяса по-французски и полезнее мясных зраз. Заинтересовались? Тогда берем продукты и начинаем готовить!
Как приготовить мясные кексы с картофелем
Ингредиенты на 6 порций:
- мясной фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- панировочные сухари — 1/2 стакана;
- молоко — 1/4 стакана;
- сыр твердый — 150 г;
- петрушка — 100 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- картофельное пюре — 100 г;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соль, кетчуп, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °С.
- Замочите панировочные сухари в молоке.
- Почистите картофель, сварите, сделайте пюре.
- Овощи почистите, помойте, мелко нарежьте. Петрушку помойте и измельчите.
- Разогрейте сковороду и обжарьте овощи в оливковом масле.
- Добавьте жареные овощи в фарш, перемешайте. Добавьте тертый сыр, яйца, сухари и петрушку. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
- Выложите смесь в формочки для кексов. Выпекайте в духовке в течение 20-25 минут. Достаньте и охладите.
- Смажьте кексы кетчупом, украсьте картофельным пюре.
Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить картофельное пюре. Вам даже не понадобиться ни молоко, ни масло.