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Гости сначала подумают, что это десерт: секретный рецепт кексов-обманок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Таких мясных кексов с картофелем вы точно еще не пробовали
Таких мясных кексов с картофелем вы точно еще не пробовали. Фото shuba.life

Полчаса — и необычное блюдо готово!

Хотите удивить своих гостей? Тогда приготовьте эти кексы с "глазурью". Но сладким десертом они покажутся только до первой пробы — на самом деле это мясные кексы с картофельным пюре!

Простое в приготовлении блюдо по рецепту Shuba — вкуснее привычного мяса по-французски и полезнее мясных зраз. Заинтересовались? Тогда берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить мясные кексы с картофелем

Ингредиенты на 6 порций:

  • мясной фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 1/2 стакана;
  • молоко — 1/4 стакана;
  • сыр твердый — 150 г;
  • петрушка — 100 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • картофельное пюре — 100 г;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • соль, кетчуп, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 °С.
  2. Замочите панировочные сухари в молоке.
  3. Почистите картофель, сварите, сделайте пюре.
  4. Овощи почистите, помойте, мелко нарежьте. Петрушку помойте и измельчите.
  5. Разогрейте сковороду и обжарьте овощи в оливковом масле.
  6. Добавьте жареные овощи в фарш, перемешайте. Добавьте тертый сыр, яйца, сухари и петрушку. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
  7. Выложите смесь в формочки для кексов. Выпекайте в духовке в течение 20-25 минут. Достаньте и охладите.
  8. Смажьте кексы кетчупом, украсьте картофельным пюре.

Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить картофельное пюре. Вам даже не понадобиться ни молоко, ни масло.

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#Рецепт #Кекс #Фарш #Готовим дома