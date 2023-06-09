Гости сначала подумают, что это десерт: секретный рецепт кексов-обманок

Полчаса — и необычное блюдо готово!

Хотите удивить своих гостей? Тогда приготовьте эти кексы с "глазурью". Но сладким десертом они покажутся только до первой пробы — на самом деле это мясные кексы с картофельным пюре!

Простое в приготовлении блюдо по рецепту Shuba — вкуснее привычного мяса по-французски и полезнее мясных зраз. Заинтересовались? Тогда берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить мясные кексы с картофелем

Ингредиенты на 6 порций:

мясной фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

панировочные сухари — 1/2 стакана;

молоко — 1/4 стакана;

сыр твердый — 150 г;

петрушка — 100 г;

яйца куриные — 2 шт.;

картофельное пюре — 100 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль, кетчуп, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °С. Замочите панировочные сухари в молоке. Почистите картофель, сварите, сделайте пюре. Овощи почистите, помойте, мелко нарежьте. Петрушку помойте и измельчите. Разогрейте сковороду и обжарьте овощи в оливковом масле. Добавьте жареные овощи в фарш, перемешайте. Добавьте тертый сыр, яйца, сухари и петрушку. Посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Выложите смесь в формочки для кексов. Выпекайте в духовке в течение 20-25 минут. Достаньте и охладите. Смажьте кексы кетчупом, украсьте картофельным пюре.

Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить картофельное пюре. Вам даже не понадобиться ни молоко, ни масло.