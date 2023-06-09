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Один ингредиент - и вы не вернетесь к классическим драникам: сытость и вкус в одном рецепте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачковые драники полюбятся вам так же, как и классические
Кабачковые драники полюбятся вам так же, как и классические. Фото shuba.life

Блюдо, которое вы будете готовить постоянно

Очень хочется, чтобы завтрак был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. Именно поэтому кабачковые драники с сыром — это то, что вам нужно.

Перед этим блюдом по рецепту Shuba трудно устоять. В этих драниках простые вкусы сочетаются друг с другом и создают нечто невероятное. Так что их непременно нужно приготовить!

Как приготовить кабачковые драники с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • мука пшеничная — 60 г;
  • масло подсолнечное — 80 мл;
  • укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки промойте и натрите на среднюю терку. Оставьте на 10 минут. Затем отожмите сок. Сыр также натрите на среднюю терку.
  2. Лук и чеснок очистите и натрите на мелкую терку. Положите их в кабачковую массу. Добавьте яйцо, муку, сыр и измельченный укроп. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  3. Нагрейте сковороду с растительным маслом и жарьте драники с двух сторон до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны.

Вкусные и хрустящие кабачковые драники с сыром также будут уместными также на обед или в качестве перекуса. Подавать их можно просто так или с любимым соусом.

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