Один ингредиент - и вы не вернетесь к классическим драникам: сытость и вкус в одном рецепте

Блюдо, которое вы будете готовить постоянно

Очень хочется, чтобы завтрак был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. Именно поэтому кабачковые драники с сыром — это то, что вам нужно.

Перед этим блюдом по рецепту Shuba трудно устоять. В этих драниках простые вкусы сочетаются друг с другом и создают нечто невероятное. Так что их непременно нужно приготовить!

Как приготовить кабачковые драники с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

мука пшеничная — 60 г;

масло подсолнечное — 80 мл;

укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки промойте и натрите на среднюю терку. Оставьте на 10 минут. Затем отожмите сок. Сыр также натрите на среднюю терку. Лук и чеснок очистите и натрите на мелкую терку. Положите их в кабачковую массу. Добавьте яйцо, муку, сыр и измельченный укроп. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Нагрейте сковороду с растительным маслом и жарьте драники с двух сторон до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны.

Вкусные и хрустящие кабачковые драники с сыром также будут уместными также на обед или в качестве перекуса. Подавать их можно просто так или с любимым соусом.