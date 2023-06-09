Один ингредиент - и вы не вернетесь к классическим драникам: сытость и вкус в одном рецепте
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Блюдо, которое вы будете готовить постоянно
Очень хочется, чтобы завтрак был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. Именно поэтому кабачковые драники с сыром — это то, что вам нужно.
Перед этим блюдом по рецепту Shuba трудно устоять. В этих драниках простые вкусы сочетаются друг с другом и создают нечто невероятное. Так что их непременно нужно приготовить!
Как приготовить кабачковые драники с сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- мука пшеничная — 60 г;
- масло подсолнечное — 80 мл;
- укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки промойте и натрите на среднюю терку. Оставьте на 10 минут. Затем отожмите сок. Сыр также натрите на среднюю терку.
- Лук и чеснок очистите и натрите на мелкую терку. Положите их в кабачковую массу. Добавьте яйцо, муку, сыр и измельченный укроп. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Нагрейте сковороду с растительным маслом и жарьте драники с двух сторон до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны.
Вкусные и хрустящие кабачковые драники с сыром также будут уместными также на обед или в качестве перекуса. Подавать их можно просто так или с любимым соусом.