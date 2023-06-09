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Стакан кефира, мука и картофель: пирожки по этому рецепту съедят до последней крошки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти пирожки на кефире хрустящие снаружи и пышные внутри
Эти пирожки на кефире хрустящие снаружи и пышные внутри. Фото babusyni-retsepty

Быстро, сытно, вкусно и бюджетно!

Пирожки — это универсальное блюдо, которое можно встретить с совершенно разными начинками. Чаще пирожки готовят с картофелем, капустой, вишнями.

Сегодня приготовим пирожки на кефире с картофельной начинкой по "Бабусиним рецептам". Такое блюдо с хрустящей корочкой, но мягкой начинкой точно станет вашей любимой!

Как приготовить пирожки с картофелем

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • яйца – 1 шт.;
  • подсолнечное масло – 30 мл;
  • мука – 400 г;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.;
  • картофель отварной – 400 г;
  • лук репчатый – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. В миске с кефиром нужно смешать соль, сахарный песок и яйцо. В смесь необходимо влить масло и снова перемешиваем.
  2. Соединить муку с разрыхлителем, добавить в кефир и замешать тесто. Оставить под целлофаном на 10 минут.
  3. Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла. Картофель размять в пюре, добавить обжаренный лук, соль и черный молотый перец по вкусу.
  4. Тесто разделить на 16 равных частей, сформировать небольшие кружочки.
  5. Раскатать кружочки в толстые лепешки, выложить внутрь каждого по ложке картофельного пюре.
  6. Защипнуть края теста в форме треугольника, перевернуть пирожки швом вниз. В сковороде разогреть 100 мл масла, выкластьв нее пирожки.
  7. С обеих сторон нужно обжарить пирожки до румяной корочки. Излишнее масло из выпечки можно убрать с помощью бумажного полотенца.

Чтобы тесто было пышным, можно добавить один из ингредиентов. Ваши пирожки тогда не будут такими, как "подошва"

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