Стакан кефира, мука и картофель: пирожки по этому рецепту съедят до последней крошки
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Быстро, сытно, вкусно и бюджетно!
Пирожки — это универсальное блюдо, которое можно встретить с совершенно разными начинками. Чаще пирожки готовят с картофелем, капустой, вишнями.
Сегодня приготовим пирожки на кефире с картофельной начинкой по "Бабусиним рецептам". Такое блюдо с хрустящей корочкой, но мягкой начинкой точно станет вашей любимой!
Как приготовить пирожки с картофелем
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 1 ст.л.;
- яйца – 1 шт.;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- картофель отварной – 400 г;
- лук репчатый – 1 шт.
Способ приготовления:
- В миске с кефиром нужно смешать соль, сахарный песок и яйцо. В смесь необходимо влить масло и снова перемешиваем.
- Соединить муку с разрыхлителем, добавить в кефир и замешать тесто. Оставить под целлофаном на 10 минут.
- Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла. Картофель размять в пюре, добавить обжаренный лук, соль и черный молотый перец по вкусу.
- Тесто разделить на 16 равных частей, сформировать небольшие кружочки.
- Раскатать кружочки в толстые лепешки, выложить внутрь каждого по ложке картофельного пюре.
- Защипнуть края теста в форме треугольника, перевернуть пирожки швом вниз. В сковороде разогреть 100 мл масла, выкластьв нее пирожки.
- С обеих сторон нужно обжарить пирожки до румяной корочки. Излишнее масло из выпечки можно убрать с помощью бумажного полотенца.
Чтобы тесто было пышным, можно добавить один из ингредиентов. Ваши пирожки тогда не будут такими, как "подошва"