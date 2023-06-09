Стакан кефира, мука и картофель: пирожки по этому рецепту съедят до последней крошки

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Пирожки — это универсальное блюдо, которое можно встретить с совершенно разными начинками. Чаще пирожки готовят с картофелем, капустой, вишнями.

Сегодня приготовим пирожки на кефире с картофельной начинкой по "Бабусиним рецептам". Такое блюдо с хрустящей корочкой, но мягкой начинкой точно станет вашей любимой!

Как приготовить пирожки с картофелем

Ингредиенты:

кефир – 250 мл;

соль – 1 ч.л.;

сахар – 1 ст.л.;

яйца – 1 шт.;

подсолнечное масло – 30 мл;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

картофель отварной – 400 г;

лук репчатый – 1 шт.

Способ приготовления:

В миске с кефиром нужно смешать соль, сахарный песок и яйцо. В смесь необходимо влить масло и снова перемешиваем. Соединить муку с разрыхлителем, добавить в кефир и замешать тесто. Оставить под целлофаном на 10 минут. Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла. Картофель размять в пюре, добавить обжаренный лук, соль и черный молотый перец по вкусу. Тесто разделить на 16 равных частей, сформировать небольшие кружочки. Раскатать кружочки в толстые лепешки, выложить внутрь каждого по ложке картофельного пюре. Защипнуть края теста в форме треугольника, перевернуть пирожки швом вниз. В сковороде разогреть 100 мл масла, выкластьв нее пирожки. С обеих сторон нужно обжарить пирожки до румяной корочки. Излишнее масло из выпечки можно убрать с помощью бумажного полотенца.

Чтобы тесто было пышным, можно добавить один из ингредиентов. Ваши пирожки тогда не будут такими, как "подошва"