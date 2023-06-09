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Пышные и сочные котлеты будут таять во рту: этот рецепт биточков точно захотят узнать все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантные и аппетитные куриные котлеты с овощами
Пикантные и аппетитные куриные котлеты с овощами. Фото shuba.life

Накормить вкусно семью за полчаса реально

Только при упоминании о домашних котлетах уже чувствуется этот запах — кажется, что он раздается прямо из кухни. Не удивительно, ведь котлеты – это универсальное мясное блюдо, которое готовят и любят многие.

А если в блюдо добавить много овощей и любимых специй, котлеты будут еще более мягкими, сочными и ароматными. Shuba рекомендует для рецепта просто порезать на мелкие кубики куриную грудку или использовать любой фарш по вкусу. Выберите для котлет спелые помидоры и начинайте готовить.

Как приготовить куриные котлеты с томатами и зеленью

Ингредиенты на 8 порций:

  • куриное филе — 600 г;
  • помидоры — 50 г;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 3 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • укроп, пучок — 1 шт.;
  • специи, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Хорошо промойте куриное филе, очистите от лишнего жира и пленок, обсушите бумажными полотенцами. При помощи острого ножика нарежьте филе на маленькие кубики.
  2. Промойте и просушите овощи, нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко изрубите. Сложите все ингредиенты в одну большую миску.
  3. Добавьте яйца и муку, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте до однородности. По желанию добавьте ложку сметаны — это сделает ваше тесто более нежным по консистенции и вкусу.
  4. Разогрейте ложку растительного масла на сковороде. Выложите столовой ложкой котлетки на сковороду и поджарьте до румяной корочки с обеих сторон.

Подавайте горячими с любимым картофельным пюре. Приятного аппетита!

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