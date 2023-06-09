Пышные и сочные котлеты будут таять во рту: этот рецепт биточков точно захотят узнать все
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Накормить вкусно семью за полчаса реально
Только при упоминании о домашних котлетах уже чувствуется этот запах — кажется, что он раздается прямо из кухни. Не удивительно, ведь котлеты – это универсальное мясное блюдо, которое готовят и любят многие.
А если в блюдо добавить много овощей и любимых специй, котлеты будут еще более мягкими, сочными и ароматными. Shuba рекомендует для рецепта просто порезать на мелкие кубики куриную грудку или использовать любой фарш по вкусу. Выберите для котлет спелые помидоры и начинайте готовить.
Как приготовить куриные котлеты с томатами и зеленью
Ингредиенты на 8 порций:
- куриное филе — 600 г;
- помидоры — 50 г;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- специи, растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте куриное филе, очистите от лишнего жира и пленок, обсушите бумажными полотенцами. При помощи острого ножика нарежьте филе на маленькие кубики.
- Промойте и просушите овощи, нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко изрубите. Сложите все ингредиенты в одну большую миску.
- Добавьте яйца и муку, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте до однородности. По желанию добавьте ложку сметаны — это сделает ваше тесто более нежным по консистенции и вкусу.
- Разогрейте ложку растительного масла на сковороде. Выложите столовой ложкой котлетки на сковороду и поджарьте до румяной корочки с обеих сторон.
Подавайте горячими с любимым картофельным пюре. Приятного аппетита!