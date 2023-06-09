Пять минут - и на вашем столе гора вкуснейшего салата: рецепт не заставит вас метаться по кухне

Удивительно просто и очень аппетитно

Салат из свежей капусты – это блюдо, которое готовится очень быстро. Имея в холодильнике капусту и несколько дополнительных ингредиентов, вы можете не пугаться неожиданных гостей. Всего за несколько минут вы сможете создать полноценный вкусный и очень полезный салат, наполненный огромным количеством витаминов.

Салат от "Бабусиніх рецептів" будет уместен всегда. Он легок в приготовлении – с этим справится даже ребенок. И хотя он состоит из довольно простых компонентов, но благодаря вкусной и пикантной заправке он всегда будет на вашем столе!

Как приготовить салат из капусты

Основные ингредиенты:

белокочанная капуста (можно заменить пекинской) – 500 г;

морковь – 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

горошек консервированный – 250 г;

укроп – 1 пучок.

Ингредиенты для заправки:

вода – 30 мл;

соль – 1 ч.л.;

сахар – 2 ч.л.;

подсолнечное масло – 3 ст.л.;

уксус 9% – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

Мелко шинкуем капусту, измельчаем на крупных резцах терки морковь. Огурец нарезаем тонкой соломкой, шинкуем мелко укроп. Удаляем из консервированного горошка жидкость, смешиваем с капустой, укропом, морковью и огурцом. В отдельной миске смешиваем в воде соль и сахарный песок, растительное масло и уксус. Заправляем салат полученной заправкой, тщательно перемешиваем. В эту заправку можно добавить черный молотый перец и полюбившиеся специи по вкусу.

Из молодой капусты можно приготовить еще один салат. От настолько вкусного блюда вы точно не сможете оторваться.