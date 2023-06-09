Пять минут - и на вашем столе гора вкуснейшего салата: рецепт не заставит вас метаться по кухне
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Удивительно просто и очень аппетитно
Салат из свежей капусты – это блюдо, которое готовится очень быстро. Имея в холодильнике капусту и несколько дополнительных ингредиентов, вы можете не пугаться неожиданных гостей. Всего за несколько минут вы сможете создать полноценный вкусный и очень полезный салат, наполненный огромным количеством витаминов.
Салат от "Бабусиніх рецептів" будет уместен всегда. Он легок в приготовлении – с этим справится даже ребенок. И хотя он состоит из довольно простых компонентов, но благодаря вкусной и пикантной заправке он всегда будет на вашем столе!
Как приготовить салат из капусты
Основные ингредиенты:
- белокочанная капуста (можно заменить пекинской) – 500 г;
- морковь – 1 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- горошек консервированный – 250 г;
- укроп – 1 пучок.
Ингредиенты для заправки:
- вода – 30 мл;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 2 ч.л.;
- подсолнечное масло – 3 ст.л.;
- уксус 9% – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
- Мелко шинкуем капусту, измельчаем на крупных резцах терки морковь.
- Огурец нарезаем тонкой соломкой, шинкуем мелко укроп.
- Удаляем из консервированного горошка жидкость, смешиваем с капустой, укропом, морковью и огурцом.
- В отдельной миске смешиваем в воде соль и сахарный песок, растительное масло и уксус.
- Заправляем салат полученной заправкой, тщательно перемешиваем.
- В эту заправку можно добавить черный молотый перец и полюбившиеся специи по вкусу.
Из молодой капусты можно приготовить еще один салат. От настолько вкусного блюда вы точно не сможете оторваться.