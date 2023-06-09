Особый вид удовольствия: рецепт молодого картофеля с чесноком в духовке
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Потрясающее блюдо без особой возни на кухне
О том, как любят картофель украинцы, свидетельствует количество его названий: бульба, бараболя, барабурка, крумпли, бобик, больба, картохля, мандибурка. Как же его не любить, если бульба такая вкусная и питательная?
Но молодой картофель — это особый вид удовольствия. Печеный молодой картофель со специями невероятно вкусен, да и рецепт его приготовления от Shuba очень простой.
Как запечь молодой картофель с чесноком
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель молодой — 1 кг;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- масло подсолнечное — 45 г;
- соль, перец черный молотый, зелень, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель тщательно вымойте под проточной водой с помощью щеточки. Можно корнеплод даже не чистить.
- Картофель должен быть небольшим, одного сорта и одинаковой формы.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс в пиалу, добавьте подсолнечное масло, соль, перец и специи. Массу перемешайте.
- Молодой картофель выложите на противень, смажьте его заправкой, хорошо перемешайте и разложите одним равномерным слоем по всей поверхности.
- Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. В процессе запекания можно перевернуть картофель, чтобы он подрумянился со всех сторон.
- Зелень промойте и нарежьте. Картофель выложите на тарелку и посыпьте зеленью. Подавайте горячим.
Подавать такой картофель к столу можно с легким овощным салатом. Приятного аппетита!