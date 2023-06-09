Особый вид удовольствия: рецепт молодого картофеля с чесноком в духовке

Потрясающее блюдо без особой возни на кухне

О том, как любят картофель украинцы, свидетельствует количество его названий: бульба, бараболя, барабурка, крумпли, бобик, больба, картохля, мандибурка. Как же его не любить, если бульба такая вкусная и питательная?

Но молодой картофель — это особый вид удовольствия. Печеный молодой картофель со специями невероятно вкусен, да и рецепт его приготовления от Shuba очень простой.

Как запечь молодой картофель с чесноком

Ингредиенты на 4 порции:

картофель молодой — 1 кг;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

масло подсолнечное — 45 г;

соль, перец черный молотый, зелень, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель тщательно вымойте под проточной водой с помощью щеточки. Можно корнеплод даже не чистить. Картофель должен быть небольшим, одного сорта и одинаковой формы. Чеснок очистите и пропустите через пресс в пиалу, добавьте подсолнечное масло, соль, перец и специи. Массу перемешайте. Молодой картофель выложите на противень, смажьте его заправкой, хорошо перемешайте и разложите одним равномерным слоем по всей поверхности. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. В процессе запекания можно перевернуть картофель, чтобы он подрумянился со всех сторон. Зелень промойте и нарежьте. Картофель выложите на тарелку и посыпьте зеленью. Подавайте горячим.

Подавать такой картофель к столу можно с легким овощным салатом. Приятного аппетита!