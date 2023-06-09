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Просто посадите курицу на банку: рецепт, который удивит своей простотой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная курица на банке
Необычная курица на банке. Фото etnosoft.com.ua

С этим рецептом справится даже неопытный кулинар

Запеченную курицу действительно можно назвать одним из самых любимых и распространенных блюд, которые мы готовим и к праздничному столу, и просто на обед для семьи или друзей. Простой рецепт всегда приносит удивительный результат.

Приготовленное по рецепту Food.oboz мясо всегда будет сочным, а корочка – хрустящей. К тому же, готовое мясо настолько нежное, что легко отделяется от костей.

Как приготовить курицу на банке

Ингредиенты:

  • курица — 1,5 кг;
  • соль — по вкусу;
  • куркума — по вкусу;
  • паприка молотая — по вкусу;
  • острый перец — по вкусу;
  • смесь 5 перцев — по вкусу;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • черный перец горошек — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно помойте курицу, вытрите снаружи и изнутри с помощью бумажных полотенец. Надрез возле шеи закройте с помощью зубочисток.
  2. Щедро натрите курицу крупной солью снаружи и изнутри.
  3. В отдельной тарелке смешайте куркуму, паприку, черный молотый перец, молотый лавровый лист, натрите смесью курицу.
  4. Небольшую банку с узким горлышком до половины наполните кипятком, добавьте лавровый лист и смесь перцев горошком.
  5. Поставьте банку в форму для запекания, сюда же налейте кипяток.
  6. После этого курицу насадите на банку. Важно, чтобы она не касалась воды в формочке.
  7. Фольгой замотайте крылышки птицы, чтобы они не сгорели.
  8. Отправьте птицу в разогретую до 170 градусов духовку на час. За 15 минут до окончания приготовления курицу нужно смазать соком, который выделился во время запекания.
  9. Для приготовления соуса пропустите через пресс чеснок, посолите и залейте оливковым маслом. Тщательно все перемешайте, дайте настояться 10-15 минут.
  10. Достаньте курицу из духовки, снимите фольгу и покройте чесночным соусом. Курица готова.

Подавайте блюдо горячим с любимым салатом. Приятного аппетита!

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