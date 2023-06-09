Просто посадите курицу на банку: рецепт, который удивит своей простотой

С этим рецептом справится даже неопытный кулинар

Запеченную курицу действительно можно назвать одним из самых любимых и распространенных блюд, которые мы готовим и к праздничному столу, и просто на обед для семьи или друзей. Простой рецепт всегда приносит удивительный результат.

Приготовленное по рецепту Food.oboz мясо всегда будет сочным, а корочка – хрустящей. К тому же, готовое мясо настолько нежное, что легко отделяется от костей.

Как приготовить курицу на банке

Ингредиенты:

курица — 1,5 кг;

соль — по вкусу;

куркума — по вкусу;

паприка молотая — по вкусу;

острый перец — по вкусу;

смесь 5 перцев — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

черный перец горошек — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно помойте курицу, вытрите снаружи и изнутри с помощью бумажных полотенец. Надрез возле шеи закройте с помощью зубочисток. Щедро натрите курицу крупной солью снаружи и изнутри. В отдельной тарелке смешайте куркуму, паприку, черный молотый перец, молотый лавровый лист, натрите смесью курицу. Небольшую банку с узким горлышком до половины наполните кипятком, добавьте лавровый лист и смесь перцев горошком. Поставьте банку в форму для запекания, сюда же налейте кипяток. После этого курицу насадите на банку. Важно, чтобы она не касалась воды в формочке. Фольгой замотайте крылышки птицы, чтобы они не сгорели. Отправьте птицу в разогретую до 170 градусов духовку на час. За 15 минут до окончания приготовления курицу нужно смазать соком, который выделился во время запекания. Для приготовления соуса пропустите через пресс чеснок, посолите и залейте оливковым маслом. Тщательно все перемешайте, дайте настояться 10-15 минут. Достаньте курицу из духовки, снимите фольгу и покройте чесночным соусом. Курица готова.

Подавайте блюдо горячим с любимым салатом. Приятного аппетита!