Просто посадите курицу на банку: рецепт, который удивит своей простотой
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С этим рецептом справится даже неопытный кулинар
Запеченную курицу действительно можно назвать одним из самых любимых и распространенных блюд, которые мы готовим и к праздничному столу, и просто на обед для семьи или друзей. Простой рецепт всегда приносит удивительный результат.
Приготовленное по рецепту Food.oboz мясо всегда будет сочным, а корочка – хрустящей. К тому же, готовое мясо настолько нежное, что легко отделяется от костей.
Как приготовить курицу на банке
Ингредиенты:
- курица — 1,5 кг;
- соль — по вкусу;
- куркума — по вкусу;
- паприка молотая — по вкусу;
- острый перец — по вкусу;
- смесь 5 перцев — по вкусу;
- лавровый лист — по вкусу;
- черный перец горошек — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тщательно помойте курицу, вытрите снаружи и изнутри с помощью бумажных полотенец. Надрез возле шеи закройте с помощью зубочисток.
- Щедро натрите курицу крупной солью снаружи и изнутри.
- В отдельной тарелке смешайте куркуму, паприку, черный молотый перец, молотый лавровый лист, натрите смесью курицу.
- Небольшую банку с узким горлышком до половины наполните кипятком, добавьте лавровый лист и смесь перцев горошком.
- Поставьте банку в форму для запекания, сюда же налейте кипяток.
- После этого курицу насадите на банку. Важно, чтобы она не касалась воды в формочке.
- Фольгой замотайте крылышки птицы, чтобы они не сгорели.
- Отправьте птицу в разогретую до 170 градусов духовку на час. За 15 минут до окончания приготовления курицу нужно смазать соком, который выделился во время запекания.
- Для приготовления соуса пропустите через пресс чеснок, посолите и залейте оливковым маслом. Тщательно все перемешайте, дайте настояться 10-15 минут.
- Достаньте курицу из духовки, снимите фольгу и покройте чесночным соусом. Курица готова.
Подавайте блюдо горячим с любимым салатом. Приятного аппетита!