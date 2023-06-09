Укр

Кофейного пирога с шоколадом и черешней по этому рецепту никогда не будет много

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кофейный пирог с черешней и шоколадом - лучшая сезонная выпечка
Кофейный пирог с черешней и шоколадом - лучшая сезонная выпечка. Фото shuba.life

Попробуйте — и вас за уши не оттянешь

Стартовал сезон черешни и выпечка с этой ягодой просто невероятная. Кофейный пирог с добавлением шоколада и черешни — находка для любителей вкусностей.

Изысканный пирог с сочной кисло-сладкой ягодой по рецепту Shuba придаст бодрости и свежести во время чаепития. Добавьте шоколадную глазурь или из взбитых сливок и наслаждайтесь.

Как приготовить кофейный пирог с черешней и шоколадом

Ингредиенты на 8 порций:

  • масло сливочное — 115 г;
  • сахар — 150 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 250 г;
  • сода пищевая — 0.5 ч. л.;
  • черешня — 150 г;
  • шоколад черный — 100 г;
  • растворимый кофе — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте черешню, удалите косточки. Духовку разогрейте до 180°C.
  2. Растопите сливочное масло и слегка остудите до теплого состояния. Добавьте сахар и перемешайте яйца до однородности.
  3. Просейте муку, смешайте с растворимым кофе и содой. Затем соедините сухие ингредиенты с жидкими до однородности.
  4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто. Далее выложите черешню и крупно нарезанный шоколад.
  5. Выпекайте пирог с черешней 25-35 минут. Затем достаньте и остудите в форме и подавайте.

Добавьте один ингредиент — и вы сможете наслаждаться выпечкой долгое время. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кофе #Шоколад #Пирог #Выпечка #Десерт #Черешня