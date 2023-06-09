Кофейного пирога с шоколадом и черешней по этому рецепту никогда не будет много
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Попробуйте — и вас за уши не оттянешь
Стартовал сезон черешни и выпечка с этой ягодой просто невероятная. Кофейный пирог с добавлением шоколада и черешни — находка для любителей вкусностей.
Изысканный пирог с сочной кисло-сладкой ягодой по рецепту Shuba придаст бодрости и свежести во время чаепития. Добавьте шоколадную глазурь или из взбитых сливок и наслаждайтесь.
Как приготовить кофейный пирог с черешней и шоколадом
Ингредиенты на 8 порций:
- масло сливочное — 115 г;
- сахар — 150 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 250 г;
- сода пищевая — 0.5 ч. л.;
- черешня — 150 г;
- шоколад черный — 100 г;
- растворимый кофе — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Хорошо помойте черешню, удалите косточки. Духовку разогрейте до 180°C.
- Растопите сливочное масло и слегка остудите до теплого состояния. Добавьте сахар и перемешайте яйца до однородности.
- Просейте муку, смешайте с растворимым кофе и содой. Затем соедините сухие ингредиенты с жидкими до однородности.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто. Далее выложите черешню и крупно нарезанный шоколад.
- Выпекайте пирог с черешней 25-35 минут. Затем достаньте и остудите в форме и подавайте.
Добавьте один ингредиент — и вы сможете наслаждаться выпечкой долгое время. Приятного аппетита!