Кофейного пирога с шоколадом и черешней по этому рецепту никогда не будет много

Попробуйте — и вас за уши не оттянешь

Стартовал сезон черешни и выпечка с этой ягодой просто невероятная. Кофейный пирог с добавлением шоколада и черешни — находка для любителей вкусностей.

Изысканный пирог с сочной кисло-сладкой ягодой по рецепту Shuba придаст бодрости и свежести во время чаепития. Добавьте шоколадную глазурь или из взбитых сливок и наслаждайтесь.

Как приготовить кофейный пирог с черешней и шоколадом

Ингредиенты на 8 порций:

масло сливочное — 115 г;

сахар — 150 г;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 250 г;

сода пищевая — 0.5 ч. л.;

черешня — 150 г;

шоколад черный — 100 г;

растворимый кофе — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Хорошо помойте черешню, удалите косточки. Духовку разогрейте до 180°C. Растопите сливочное масло и слегка остудите до теплого состояния. Добавьте сахар и перемешайте яйца до однородности. Просейте муку, смешайте с растворимым кофе и содой. Затем соедините сухие ингредиенты с жидкими до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто. Далее выложите черешню и крупно нарезанный шоколад. Выпекайте пирог с черешней 25-35 минут. Затем достаньте и остудите в форме и подавайте.

Добавьте один ингредиент — и вы сможете наслаждаться выпечкой долгое время. Приятного аппетита!