Ужин из кабачков — за считанные минуты: рецепт элементарной овощной запеканки

Даже печь ничего не надо

Этот рецепт выручит, если нет сил и времени на более сложные блюда, вроде вкусных котлет. Блюдо вегетерианское, но при желании можно добавить немного фарша – и станет еще сытнее.

Нужны самые простые продукты. Пармезан в рецепте можно заменить любым твердым сыром, но это снизит аромат. Если вы можете положить пармезан — кладите пармезан. А еще эта запеканка готовится без мороки с духовкой — на сковороде.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт

Кабачки – 2 шт

Масло для жарки

Лук – 1 шт

Соль, перец — по вкусу

Яйца – 4 шт

Пармезан – 30 г

Петрушка — по вкусу

Способ приготовления:

Чистим картофель. Моем кабачки и отрезаем плодоножки. Натираем овощи на крупную терку. Смешиваем, солим и оставляем на несколько минут. Когда овощи пустят сок, чуть-чуть отжимаем от сока. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. Когда лук станет золотистым, выкладываем картофель с кабачками. Перемешивая, готовим 5-10 минут. В миску выбиваем яйца. Солим, перчим и взбиваем до однородной массы. Остывшую овощную зажарку вводим в яичную массу. Добавляем творог и измельченную петрушку. Перемешиваем. На сковороду наливаем немного растительного масла, разогреваем. Выкладываем массу и сразу убавляем огонь и накрываем крышкой. Готовим 10 минут. Затем переворачиваем и готовим еще 5-7 минут.

Блюдо получается вкусное, сочное и сытное. Также мы рассказывали, как готовить вкусный рулет с грибочками.