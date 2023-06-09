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Ужин из кабачков — за считанные минуты: рецепт элементарной овощной запеканки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Сытная овощная запеканка
Сытная овощная запеканка. Фото allkharkov.ua

Даже печь ничего не надо

Этот рецепт выручит, если нет сил и времени на более сложные блюда, вроде вкусных котлет. Блюдо вегетерианское, но при желании можно добавить немного фарша – и станет еще сытнее.

Нужны самые простые продукты. Пармезан в рецепте можно заменить любым твердым сыром, но это снизит аромат. Если вы можете положить пармезан — кладите пармезан. А еще эта запеканка готовится без мороки с духовкой — на сковороде.

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт
  • Кабачки – 2 шт
  • Масло для жарки
  • Лук – 1 шт
  • Соль, перец — по вкусу
  • Яйца – 4 шт
  • Пармезан – 30 г
  • Петрушка — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чистим картофель. Моем кабачки и отрезаем плодоножки. Натираем овощи на крупную терку. Смешиваем, солим и оставляем на несколько минут.
  2. Когда овощи пустят сок, чуть-чуть отжимаем от сока. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле.
  3. Когда лук станет золотистым, выкладываем картофель с кабачками. Перемешивая, готовим 5-10 минут.
  4. В миску выбиваем яйца. Солим, перчим и взбиваем до однородной массы. Остывшую овощную зажарку вводим в яичную массу. Добавляем творог и измельченную петрушку. Перемешиваем.
  5. На сковороду наливаем немного растительного масла, разогреваем. Выкладываем массу и сразу убавляем огонь и накрываем крышкой.
  6. Готовим 10 минут. Затем переворачиваем и готовим еще 5-7 минут.

Блюдо получается вкусное, сочное и сытное. Также мы рассказывали, как готовить вкусный рулет с грибочками.

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#Рецепт #Кабачки #Запеканка