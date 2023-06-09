Ужин из кабачков — за считанные минуты: рецепт элементарной овощной запеканки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Даже печь ничего не надо
Этот рецепт выручит, если нет сил и времени на более сложные блюда, вроде вкусных котлет. Блюдо вегетерианское, но при желании можно добавить немного фарша – и станет еще сытнее.
Нужны самые простые продукты. Пармезан в рецепте можно заменить любым твердым сыром, но это снизит аромат. Если вы можете положить пармезан — кладите пармезан. А еще эта запеканка готовится без мороки с духовкой — на сковороде.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт
- Кабачки – 2 шт
- Масло для жарки
- Лук – 1 шт
- Соль, перец — по вкусу
- Яйца – 4 шт
- Пармезан – 30 г
- Петрушка — по вкусу
Способ приготовления:
- Чистим картофель. Моем кабачки и отрезаем плодоножки. Натираем овощи на крупную терку. Смешиваем, солим и оставляем на несколько минут.
- Когда овощи пустят сок, чуть-чуть отжимаем от сока. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле.
- Когда лук станет золотистым, выкладываем картофель с кабачками. Перемешивая, готовим 5-10 минут.
- В миску выбиваем яйца. Солим, перчим и взбиваем до однородной массы. Остывшую овощную зажарку вводим в яичную массу. Добавляем творог и измельченную петрушку. Перемешиваем.
- На сковороду наливаем немного растительного масла, разогреваем. Выкладываем массу и сразу убавляем огонь и накрываем крышкой.
- Готовим 10 минут. Затем переворачиваем и готовим еще 5-7 минут.
Блюдо получается вкусное, сочное и сытное. Также мы рассказывали, как готовить вкусный рулет с грибочками.