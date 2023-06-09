Сытная намазка на бутерброды за копейки: пять минут – и готово

И для перекуса, и к праздничному столу

Намазки на бутерброды просто спасают в случае, если нужно очень быстро придумать вкусный перекус или закуску для гостей. Если вы уже пробовали легкую пасту со шпротами, обратите внимание на этот рецепт бюджетной намазки с сыром и морковью.

Когда пробуешь ее, то не верится, что блюдо приготовлено из таких простых продуктов. Ее вкус невероятный – сыр и чеснок идеально сочетаются, а морковь придает хрустящей неповторимой сочности. Можно просто намазывать на хлеб, а можно еще немного заморочиться и поджарить греночки.

Ингредиенты:

2 морковки

2 плавленые сырки

2 столовые ложки майонеза

3-4 зубчика чеснока

по вкусу соли и перца

Способ приготовления:

На мелкую терку измельчаем сырую морковь и плавленые сырки. Режем или трем на терке чеснок. Все складываем в один сосуд. Добавляем специи, майонез и перемешиваем.

Это невероятная намазка, которая подойдет даже к праздничному столу. Можно заранее приготовить больше и до 12 часов хранить в холодильнике, а уже потом, непосредственно перед подачей, намазать блюдо на хлеб. Также мы рассказывали, как готовить вкусный рулет с грибами.