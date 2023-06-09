Сытная намазка на бутерброды за копейки: пять минут – и готово
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И для перекуса, и к праздничному столу
Намазки на бутерброды просто спасают в случае, если нужно очень быстро придумать вкусный перекус или закуску для гостей. Если вы уже пробовали легкую пасту со шпротами, обратите внимание на этот рецепт бюджетной намазки с сыром и морковью.
Когда пробуешь ее, то не верится, что блюдо приготовлено из таких простых продуктов. Ее вкус невероятный – сыр и чеснок идеально сочетаются, а морковь придает хрустящей неповторимой сочности. Можно просто намазывать на хлеб, а можно еще немного заморочиться и поджарить греночки.
Ингредиенты:
- 2 морковки
- 2 плавленые сырки
- 2 столовые ложки майонеза
- 3-4 зубчика чеснока
- по вкусу соли и перца
Способ приготовления:
- На мелкую терку измельчаем сырую морковь и плавленые сырки. Режем или трем на терке чеснок.
- Все складываем в один сосуд. Добавляем специи, майонез и перемешиваем.
Это невероятная намазка, которая подойдет даже к праздничному столу. Можно заранее приготовить больше и до 12 часов хранить в холодильнике, а уже потом, непосредственно перед подачей, намазать блюдо на хлеб. Также мы рассказывали, как готовить вкусный рулет с грибами.