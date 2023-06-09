Вы такого еще не пробовали: все спросят у вас рецепт этого клубничного супа

Идеальный сладкий перекус в жару

Когда мы думаем о гаспачо, всегда представляем традиционный холодный томатный суп. Но по этой же технике можно готовить фруктовые блюда вроде персикового гаспачо. Попробуем приготовить сладкий суп из сезонной клубники.

На вкус это нечто среднее между ягодным смузи и клубничным мороженым. Этот суп невероятно просто готовится, зато смотрится он очень эффектно. Рецептом поделились на Shuba.life.

Ингредиенты:

Клубника — 350 г

Греческий йогурт — 200 г

Вино Riesling — 100 мл

Сахар

Способ приготовления:

Клубнику моем и сушим, удаляем плодоножки. Крошим на средние кусочки. Выкладываем в блендер. Добавляем греческий йогурт, сахар и рислинг. Взбиваем до однородности. Затем накройте и охладите клубничный суп в течение двух часов перед подачей. Выкладываем в миски порезанные ягоды. Заливаем клубничным пюре.

Можно выложить сверху шарик мороженого и украсить миндальными лепестками. Также, чтобы не охлаждать суп, можно перебить замороженную клубнику или добавить немного льда. Также часть клубники можно заменить другими ягодами, ананасом или манго. Также мы рассказывали, как готовить клубничное желе.