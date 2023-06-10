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Невозможное возможно: рецепт сладкой выпечки из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкус кекса вы запомните навсегда
Вкус кекса вы запомните навсегда. Фото shuba.life

Такого необычного десерта вы точно еще не пробовали.

Кто из хозяек не задумывался о том, как приготовить вкусную выпечку или ошеломить гостей необычным десертом? Как правило, начинающие хозяйки покупают горы дорогих продуктов, искренне считая, что чем дороже ингредиенты — тем вкуснее получится выпечка.

Нежный, сочный, ароматный и такой вкусный сладкий кабачковый кекс с тонкими нотками и кислинкой лимона по рецепту Shuba поднимет вам настроение на весь день. Секрет его вкуса — в греческом йогурте и соке лимона с цедрой. Овсяная мука улучшит текстуру выпечки и сделает ее более влажной. Попробуйте приготовить такую вкуснятину и вы убедитесь, что ее можно приготовить из недорогих продуктов.

Как приготовить лимонно-кабачковый кекс

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачки — 110 г;
  • греческий йогурт — 115 г;
  • лимон, цедра — 2 ст. л.;
  • лимон, сок — 2 ст. л.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • масло кокосовое — 60 мл;
  • мед — 40 г;
  • сахар — 90 г;
  • мука овсяная — 50 г;
  • мука пшеничная — 200 г;
  • сода пищевая — 5 г;
  • разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
  • соль — 2 г.

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачки.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте и посыпьте мукой форму для кекса или хлеба.
  3. В миске смешайте греческий йогурт, лимонную цедру, лимонный сок, яйцо, кокосовое масло, мед и сахар. Перемешайте с кабачком.
  4. В отдельной миске смешайте овсяную муку и пшеничную муку, пищевую соду, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к влажной и перемешайте, но не мешайте слишком долго. Чрезмерное перемешивание приведет к получению слишком плотного мякиша. Вылейте смесь в подготовленную форму.
  5. Выпекайте 40-50 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не получится чистой и кекс не начнет слегка отставать от боков.
  6. Если нужно, накройте сверху фольгой, чтобы верх не перепекся. Выньте из духовки, дайте немного остыть, а затем переверните на тарелку.

Для этого десерта можно приготовить шоколадную глазурь. Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбирать шоколад.

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