Невозможное возможно: рецепт сладкой выпечки из кабачков
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Такого необычного десерта вы точно еще не пробовали.
Кто из хозяек не задумывался о том, как приготовить вкусную выпечку или ошеломить гостей необычным десертом? Как правило, начинающие хозяйки покупают горы дорогих продуктов, искренне считая, что чем дороже ингредиенты — тем вкуснее получится выпечка.
Нежный, сочный, ароматный и такой вкусный сладкий кабачковый кекс с тонкими нотками и кислинкой лимона по рецепту Shuba поднимет вам настроение на весь день. Секрет его вкуса — в греческом йогурте и соке лимона с цедрой. Овсяная мука улучшит текстуру выпечки и сделает ее более влажной. Попробуйте приготовить такую вкуснятину и вы убедитесь, что ее можно приготовить из недорогих продуктов.
Как приготовить лимонно-кабачковый кекс
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачки — 110 г;
- греческий йогурт — 115 г;
- лимон, цедра — 2 ст. л.;
- лимон, сок — 2 ст. л.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- масло кокосовое — 60 мл;
- мед — 40 г;
- сахар — 90 г;
- мука овсяная — 50 г;
- мука пшеничная — 200 г;
- сода пищевая — 5 г;
- разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
- соль — 2 г.
Способ приготовления:
- Натрите кабачки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте и посыпьте мукой форму для кекса или хлеба.
- В миске смешайте греческий йогурт, лимонную цедру, лимонный сок, яйцо, кокосовое масло, мед и сахар. Перемешайте с кабачком.
- В отдельной миске смешайте овсяную муку и пшеничную муку, пищевую соду, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к влажной и перемешайте, но не мешайте слишком долго. Чрезмерное перемешивание приведет к получению слишком плотного мякиша. Вылейте смесь в подготовленную форму.
- Выпекайте 40-50 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не получится чистой и кекс не начнет слегка отставать от боков.
- Если нужно, накройте сверху фольгой, чтобы верх не перепекся. Выньте из духовки, дайте немного остыть, а затем переверните на тарелку.
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