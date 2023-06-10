Как готовят суп шведские бабушки: простой рецепт овощного супа
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Не успеете проглодаться, а блюдо готово
Мы уже много раз готовили наши традиционные супы и любимые борщи. А интересно ли, какие первые блюда готовят шведские бабушки для своих детей?
Именно такой суп сегодня по рецепту Shuba и приготовим. Энгамат — простое и полезное первое блюдо из Швеции. Это классический сливочный овощной суп с большим количеством полезных овощей, таких как морковь, картофель, лук, цветная капуста, шпинат и зеленый горошек. Его можно немножечко изменить на ваш вкус: например, посыпать нарезанной петрушкой или жареными семенами тыквы или подсолнечника, также по желанию можно добавить ложку греческого йогурта.
Как приготовить энгамат — шведский овощной суп
Ингредиенты на 4 порции:
- цветная капуста — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- замороженный зеленый горошек — 150 г;
- шпинат — 100 г;
- мука пшеничная — 20 г;
- молоко — 200 мл;
- яйцо куриное, желток — 2 шт.;
- сливки — 100 мл;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи очистите и помойте. Цветную капусту разберите на соцветия. Картошку нарежьте кубиками, морковь — соломкой.
- Доведите до кипения 1,5 л воды, положите лук, кусочки картофеля и моркови. Посолите и варите после закипания 15 минут.
- Затем добавьте цветную капусту, зеленый горошек, лавровый лист и проварите 7 минут. Муку разведите молоком и влейте в суп, добавьте нарезанный шпинат и варите 3 минуты.
- Взбейте желтки и сливки вместе, посолите, поперчите и влейте, помешивая, в суп. Посыпьте измельченной зеленью и сразу снимите с огня.
Такой суп хорошо сочетается со свежеиспеченным домашним хлебом. Приятного аппетита!