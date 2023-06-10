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Как готовят суп шведские бабушки: простой рецепт овощного супа

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Шведский суп привъет любовь к первым блюдам
Шведский суп привъет любовь к первым блюдам. Фото shuba.life

Не успеете проглодаться, а блюдо готово

Мы уже много раз готовили наши традиционные супы и любимые борщи. А интересно ли, какие первые блюда готовят шведские бабушки для своих детей?

Именно такой суп сегодня по рецепту Shuba и приготовим. Энгамат — простое и полезное первое блюдо из Швеции. Это классический сливочный овощной суп с большим количеством полезных овощей, таких как морковь, картофель, лук, цветная капуста, шпинат и зеленый горошек. Его можно немножечко изменить на ваш вкус: например, посыпать нарезанной петрушкой или жареными семенами тыквы или подсолнечника, также по желанию можно добавить ложку греческого йогурта.

Как приготовить энгамат — шведский овощной суп

Ингредиенты на 4 порции:

  • цветная капуста — 250 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • замороженный зеленый горошек — 150 г;
  • шпинат — 100 г;
  • мука пшеничная — 20 г;
  • молоко — 200 мл;
  • яйцо куриное, желток — 2 шт.;
  • сливки — 100 мл;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи очистите и помойте. Цветную капусту разберите на соцветия. Картошку нарежьте кубиками, морковь — соломкой.
  2. Доведите до кипения 1,5 л воды, положите лук, кусочки картофеля и моркови. Посолите и варите после закипания 15 минут.
  3. Затем добавьте цветную капусту, зеленый горошек, лавровый лист и проварите 7 минут. Муку разведите молоком и влейте в суп, добавьте нарезанный шпинат и варите 3 минуты.
  4. Взбейте желтки и сливки вместе, посолите, поперчите и влейте, помешивая, в суп. Посыпьте измельченной зеленью и сразу снимите с огня.

Такой суп хорошо сочетается со свежеиспеченным домашним хлебом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Суп #Готовим дома