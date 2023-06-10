Как готовят суп шведские бабушки: простой рецепт овощного супа

Не успеете проглодаться, а блюдо готово

Мы уже много раз готовили наши традиционные супы и любимые борщи. А интересно ли, какие первые блюда готовят шведские бабушки для своих детей?

Именно такой суп сегодня по рецепту Shuba и приготовим. Энгамат — простое и полезное первое блюдо из Швеции. Это классический сливочный овощной суп с большим количеством полезных овощей, таких как морковь, картофель, лук, цветная капуста, шпинат и зеленый горошек. Его можно немножечко изменить на ваш вкус: например, посыпать нарезанной петрушкой или жареными семенами тыквы или подсолнечника, также по желанию можно добавить ложку греческого йогурта.

Как приготовить энгамат — шведский овощной суп

Ингредиенты на 4 порции:

цветная капуста — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

замороженный зеленый горошек — 150 г;

шпинат — 100 г;

мука пшеничная — 20 г;

молоко — 200 мл;

яйцо куриное, желток — 2 шт.;

сливки — 100 мл;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи очистите и помойте. Цветную капусту разберите на соцветия. Картошку нарежьте кубиками, морковь — соломкой. Доведите до кипения 1,5 л воды, положите лук, кусочки картофеля и моркови. Посолите и варите после закипания 15 минут. Затем добавьте цветную капусту, зеленый горошек, лавровый лист и проварите 7 минут. Муку разведите молоком и влейте в суп, добавьте нарезанный шпинат и варите 3 минуты. Взбейте желтки и сливки вместе, посолите, поперчите и влейте, помешивая, в суп. Посыпьте измельченной зеленью и сразу снимите с огня.

Такой суп хорошо сочетается со свежеиспеченным домашним хлебом. Приятного аппетита!