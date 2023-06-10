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Пока клубника в разгаре: этот рецепт бисквитного рулета не заставит вас метаться по кухне

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Быстро и вкусно - вот девиз этого клубничного десерта
Быстро и вкусно - вот девиз этого клубничного десерта. Фото cesmak.info

Рецепт идеален тем, что ягоды можно менять по своему вкусу, фантазии и их сезонности

Сезон клубники в самом разгаре и нужно использовать эту возможность. Если вы хотите чего-нибудь новенького, клубничный рулет вам точно понравится.

Этот легкий десерт по рецепту "Це Смак" смотрится просто шикарно, а вкус сложно передать словами. Воздушный бисквит отлично сочетается с в меру сладким кремом. Попробуйте раз – и вы полюбите эту вкуснятину!

Как приготовить клубничный десерт

Ингредиенты на 5 порций:

  • пшеничная мука – 120 г;
  • яйцо – 4 шт.;
  • сахар – 200 г;
  • крахмал – 1 ст. л.;
  • какао-порошок – 1 ст. л.;
  • клубника – 500 г;
  • желатин – 1 ст. л.;
  • сливки – 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Залейте желатин холодной водой в соотношении 1:6. Оставьте набухать.
  2. Взбейте яйца со 100 г сахара в пышную белую пену.
  3. Отдельно смешайте муку, крахмал и какао. Теперь аккуратно просейте эту смесь в яичную массу, замесите тесто.
  4. Застелите противень пергаментом и выложите на него тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15 минут. После приготовления сразу снимите бисквит из пергамента и оставьте остывать.
  5. Оставшуюся часть сахара и 300 г клубники измельчите до состояния пюре в блендере.
  6. Подогрейте замоченный желатин, чтобы он полностью растворился. Добавьте его в клубничную массу и перемешайте.
  7. Предварительно охлажденные сливки взбейте до пышности и соедините с клубничным пюре.
  8. Нанесите клубничный крем на бисквит, выложите оставшуюся нарезанную клубнику и скрутите рулет.

Если у вас осталось немного крема, украсьте сверху рулет. Отправьте десерт в холодильник на несколько часов для просачивания. А в это время можно приготовить себе изысканный коктейль Rossini.

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