Пока клубника в разгаре: этот рецепт бисквитного рулета не заставит вас метаться по кухне

Рецепт идеален тем, что ягоды можно менять по своему вкусу, фантазии и их сезонности

Сезон клубники в самом разгаре и нужно использовать эту возможность. Если вы хотите чего-нибудь новенького, клубничный рулет вам точно понравится.

Этот легкий десерт по рецепту "Це Смак" смотрится просто шикарно, а вкус сложно передать словами. Воздушный бисквит отлично сочетается с в меру сладким кремом. Попробуйте раз – и вы полюбите эту вкуснятину!

Как приготовить клубничный десерт

Ингредиенты на 5 порций:

пшеничная мука – 120 г;

яйцо – 4 шт.;

сахар – 200 г;

крахмал – 1 ст. л.;

какао-порошок – 1 ст. л.;

клубника – 500 г;

желатин – 1 ст. л.;

сливки – 200 мл.

Способ приготовления:

Залейте желатин холодной водой в соотношении 1:6. Оставьте набухать. Взбейте яйца со 100 г сахара в пышную белую пену. Отдельно смешайте муку, крахмал и какао. Теперь аккуратно просейте эту смесь в яичную массу, замесите тесто. Застелите противень пергаментом и выложите на него тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15 минут. После приготовления сразу снимите бисквит из пергамента и оставьте остывать. Оставшуюся часть сахара и 300 г клубники измельчите до состояния пюре в блендере. Подогрейте замоченный желатин, чтобы он полностью растворился. Добавьте его в клубничную массу и перемешайте. Предварительно охлажденные сливки взбейте до пышности и соедините с клубничным пюре. Нанесите клубничный крем на бисквит, выложите оставшуюся нарезанную клубнику и скрутите рулет.

Если у вас осталось немного крема, украсьте сверху рулет. Отправьте десерт в холодильник на несколько часов для просачивания. А в это время можно приготовить себе изысканный коктейль Rossini.